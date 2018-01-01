Муніципали ліквідували хрест зі сміття на березі Стиру
14 лютий, 22:07
Викладений з скляних пляшок та бляшанок хрест в колі. Такий таємничий знак виявили інспектори ГШРу департаменту муніципальної варти Луцька в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у Facebook.
Поблизу річки Стир невідомі склали з пляшок коло, в середині якого розміщувався хрест.
Муніципали зібрали все сміття в чотири пакети та утилізували.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у Facebook.
Поблизу річки Стир невідомі склали з пляшок коло, в середині якого розміщувався хрест.
Муніципали зібрали все сміття в чотири пакети та утилізували.
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Коментарі 2
а кращих новин немає? давайте на сесії ради створимо комісію, виділимо пару лямів та нехай розбираються. алкаши пожартували... а їх і розпіарили. після статті ще більше такого мистецтва появиться...
Герої!герої! Сміх! Тай годі ! А сором тим їх працівникам хто таке в змі випускає, наступне повідомлення буде про те як муніципали зранку зуби почистили???!!!!
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