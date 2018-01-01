Муніципали ліквідували хрест зі сміття на березі Стиру





Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у Facebook.



Поблизу річки Стир невідомі склали з пляшок коло, в середині якого розміщувався хрест.



Муніципали зібрали все сміття в чотири пакети та утилізували.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Викладений з скляних пляшок та бляшанок хрест в колі. Такий таємничий знак виявили інспектори ГШРу департаменту муніципальної варти Луцька в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у Facebook.Поблизу річки Стир невідомі склали з пляшок коло, в середині якого розміщувався хрест.Муніципали зібрали все сміття в чотири пакети та утилізували.

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