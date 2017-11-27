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День Валентина у луцькому ЦНАПі. ФОТО

День Валентина у луцькому ЦНАПі. ФОТО
У Деня святого Валентина у луцькому Центрі надання адміністративних послуг до шлюбу стали шість пар.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту «Центр надання адміністративних послуг» Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.

«Кохайте, створюйте родини у День Святого Валентина», - під таким девізом пройшло сьогоднішнє свято у ЦНАП.

У рамках пілотного проекту «Шлюб у скорочені строки» відразу шість пар поєднали серця у стінах департаменту, який на кілька годин перетворився у палац закоханих.


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Теги: ЦНАП, Луцьк
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