День Валентина у луцькому ЦНАПі. ФОТО
14 лютий, 22:25
У Деня святого Валентина у луцькому Центрі надання адміністративних послуг до шлюбу стали шість пар.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту «Центр надання адміністративних послуг» Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
«Кохайте, створюйте родини у День Святого Валентина», - під таким девізом пройшло сьогоднішнє свято у ЦНАП.
У рамках пілотного проекту «Шлюб у скорочені строки» відразу шість пар поєднали серця у стінах департаменту, який на кілька годин перетворився у палац закоханих.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту «Центр надання адміністративних послуг» Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
«Кохайте, створюйте родини у День Святого Валентина», - під таким девізом пройшло сьогоднішнє свято у ЦНАП.
У рамках пілотного проекту «Шлюб у скорочені строки» відразу шість пар поєднали серця у стінах департаменту, який на кілька годин перетворився у палац закоханих.
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