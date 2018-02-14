Злодії обчистили квартиру, просто підібравши ключ
14 лютий, 23:03
У Володимирі-Волинському невідомі обікрали квартиру у будинку на вулиці Ковельській.
Про це повідомляє Володимир Медіа.
Зловмисники скористалися моментом, коли в оселі нікого не було. Вони проникли до квартири 33-річного чоловіка та викрали портмоне із 4000 гривень, рукавички та інструменти.
Під час огляду місця злочину правоохоронці встановили, що у квартиру невідомі злочинці проникли шляхом підбору ключа до вхідних дверей.
Проводяться слідчі дії.
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Про це повідомляє Володимир Медіа.
Зловмисники скористалися моментом, коли в оселі нікого не було. Вони проникли до квартири 33-річного чоловіка та викрали портмоне із 4000 гривень, рукавички та інструменти.
Під час огляду місця злочину правоохоронці встановили, що у квартиру невідомі злочинці проникли шляхом підбору ключа до вхідних дверей.
Проводяться слідчі дії.
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