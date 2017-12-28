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Поліція просить допомогти розшукати зниклого юнака

Поліція просить допомогти розшукати зниклого юнака
Вже декілька днів у Нововолинську тривають пошуки молодого хлопця, який пішов з дому і не повернувся.

Про це повідомляє Нововолинський інформаційний портал.

Правохоронці просять небайдужих громадян допомогти у пошуках.

«Потрібно чим більше людей і транспорту, щоб оглянути максимальну площу району. Збори 15 лютогоо 10:30 біля міського відділку поліції», - йдеться у повідомленні.

20-річний Станіслав Кузбаков при собі не мав ні документів, ні телефону, лише невеликий рюкзак чорного кольору з оранжевими елементами. Одягнений в куртку салатового кольору і чорні штани, на руці годинник, в окулярах, - розповіла раніше сестра зниклого хлопця.

Поліція просить допомогти розшукати зниклого юнака

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Теги: розшук, Волинь
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