Поліція просить допомогти розшукати зниклого юнака





Про це повідомляє



Правохоронці просять небайдужих громадян допомогти у пошуках.



«Потрібно чим більше людей і транспорту, щоб оглянути максимальну площу району. Збори 15 лютогоо 10:30 біля міського відділку поліції», - йдеться у повідомленні.



20-річний Станіслав Кузбаков при собі не мав ні документів, ні телефону, лише невеликий рюкзак чорного кольору з оранжевими елементами. Одягнений в куртку салатового кольору і чорні штани, на руці годинник, в окулярах, - розповіла раніше сестра зниклого хлопця.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже декілька днів у Нововолинську тривають пошуки молодого хлопця, який пішов з дому і не повернувся.Про це повідомляє Нововолинський інформаційний портал Правохоронці просять небайдужих громадян допомогти у пошуках.«Потрібно чим більше людей і транспорту, щоб оглянути максимальну площу району. Збори 15 лютогоо 10:30 біля міського відділку поліції», - йдеться у повідомленні.20-річнийпри собі не мав ні документів, ні телефону, лише невеликий рюкзак чорного кольору з оранжевими елементами. Одягнений в куртку салатового кольору і чорні штани, на руці годинник, в окулярах, - розповіла раніше сестра зниклого хлопця.

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