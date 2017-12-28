Поліція просить допомогти розшукати зниклого юнака
Сьогодні, 00:59
Вже декілька днів у Нововолинську тривають пошуки молодого хлопця, який пішов з дому і не повернувся.
Про це повідомляє Нововолинський інформаційний портал.
Правохоронці просять небайдужих громадян допомогти у пошуках.
«Потрібно чим більше людей і транспорту, щоб оглянути максимальну площу району. Збори 15 лютогоо 10:30 біля міського відділку поліції», - йдеться у повідомленні.
20-річний Станіслав Кузбаков при собі не мав ні документів, ні телефону, лише невеликий рюкзак чорного кольору з оранжевими елементами. Одягнений в куртку салатового кольору і чорні штани, на руці годинник, в окулярах, - розповіла раніше сестра зниклого хлопця.
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Про це повідомляє Нововолинський інформаційний портал.
Правохоронці просять небайдужих громадян допомогти у пошуках.
«Потрібно чим більше людей і транспорту, щоб оглянути максимальну площу району. Збори 15 лютогоо 10:30 біля міського відділку поліції», - йдеться у повідомленні.
20-річний Станіслав Кузбаков при собі не мав ні документів, ні телефону, лише невеликий рюкзак чорного кольору з оранжевими елементами. Одягнений в куртку салатового кольору і чорні штани, на руці годинник, в окулярах, - розповіла раніше сестра зниклого хлопця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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