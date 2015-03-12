Через аварію низка сіл на Волині опинилися без газу
Сьогодні, 02:01
На газопроводі високого тиску на Волині 14 лютого трапилася аварія.
У зв’язку з цим газопостачання припинили до всіх об’єктів на трьох вулицях селища Іваничі (Луцька, Механізаторів, Зелена), а також у селах Старосілля, Самоволя, Павлівка,Клопочин, Старопорицьк, - пише Район. Іваничі.
У ПАТ «Волиньгаз» розповіли, що відновити газопостачання планують 15 лютого.
Аварійна ситуація виникла неподалік залізничної станції «Іваничі».
Працівники газової служби відвідували помешкання місцевих та попереджали про припиненя газопостачання.
Напередодні газовики повідомляли про провдення технічних робіт на цьому газопроводі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У зв’язку з цим газопостачання припинили до всіх об’єктів на трьох вулицях селища Іваничі (Луцька, Механізаторів, Зелена), а також у селах Старосілля, Самоволя, Павлівка,Клопочин, Старопорицьк, - пише Район. Іваничі.
У ПАТ «Волиньгаз» розповіли, що відновити газопостачання планують 15 лютого.
Аварійна ситуація виникла неподалік залізничної станції «Іваничі».
Працівники газової служби відвідували помешкання місцевих та попереджали про припиненя газопостачання.
Напередодні газовики повідомляли про провдення технічних робіт на цьому газопроводі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Через аварію низка сіл на Волині опинилися без газу
Сьогодні, 02:01
Поліція просить допомогти розшукати зниклого юнака
Сьогодні, 00:59
Поблизу Луцька зіткнулися Audi та Fiat
Сьогодні, 00:25
15 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Злодії обчистили квартиру, просто підібравши ключ
14 лютий, 23:03