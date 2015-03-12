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Через аварію низка сіл на Волині опинилися без газу

Через аварію низка сіл на Волині опинилися без газу
На газопроводі високого тиску на Волині 14 лютого трапилася аварія.

У зв’язку з цим газопостачання припинили до всіх об’єктів на трьох вулицях селища Іваничі (Луцька, Механізаторів, Зелена), а також у селах Старосілля, Самоволя, Павлівка,Клопочин, Старопорицьк, - пише Район. Іваничі.

У ПАТ «Волиньгаз» розповіли, що відновити газопостачання планують 15 лютого.

Аварійна ситуація виникла неподалік залізничної станції «Іваничі».

Працівники газової служби відвідували помешкання місцевих та попереджали про припиненя газопостачання.

Напередодні газовики повідомляли про провдення технічних робіт на цьому газопроводі.

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Теги: газ, аварія
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