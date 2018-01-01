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16 лютого на Волині: гортаючи календар

16 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження директор радіостанції «СІД-ФМ» Андрій Зубенко (на фото), Заслужений журналіст України Олександр Нагорний.

День ангела 16 лютого – у Ганни, Романа, Симона, Семена, Адріана, Тимофія, Гаврила, Дмитра, Клавдія.

Вітаємо усіх зі святом, зичимо здоров’я й достатку, радості й добра.

Окрім цього, сьогоднішній день за народними прикметами вважається Днем лагодження, або, як його ще називають - Починки.

Дотримуючись приказки «Готуй сани влітку, а віз узимку», господарі відразу після Стрітення з ранку раніше приймалися за ремонт сільськогосподарського інвентарю, називаючи цей лютневий день «лагодження».

Селяни пам'ятали: чим раніше візьмешся за господарство — тим більше весні догодиш. Тягнути з лагодженням до справжніх теплих днів хорошому господареві не личило.

Працювали у цей день дружно, всією родиною, знаходячи посильну справу і малим, і старим діла не сиділи: готували, прали, перебирали речі в скринях.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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