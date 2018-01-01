35 мільйонів євро і бюрократія: як Волинь долучається до транскордонної співпраці

У Луцьку розповіли, наскільки дієво відбувається транскордонна співпраця Волині та що потрібно зробити, щоб покращити ситуацію в цій сфері.Про це йшлося 15 лютого під час презентації дослідження про те, чи сприяють програми транскордонного співробітництва ЄС реалізації стратегії регіонального розвитку у Волинській області.Голова «Центру транскордонного співробітництва»розповів, що область отримує значну допомогу від ЄС у рамках програми «Польща-Україна-Білорусь 2014-2020». Центр досліджував, наскільки у цій та інших програмах транскордонного співробітництва відображені необхідні для області проекти, адже з національного рівня важко перейти до рівня і потреб місцевих громад. Експерти проаналізували 5 таких програм, до двох із яких залучена Волинь.Менеджер проектів «Центру політичного аналізу та виборчого консалтингу»розповів про результати аналізу стратегії розвитку Волинської області у порівнянні її із програмами «Польща-Україна-Білорусь 2014-2020» та «Білорусь-Україна». Як виявили експерти, транскордонний аспект у ній надзвичайно малий. І якщо теми туризму, економіки присутні у стратегії, то питання освіти, науки, культури, промисловості та соціальної сфери у стратегії зовсім не згадуються.Тематична узгодженість програмних документів дуже слабка, узгоджується лише в певних цілях, зокрема щодо історичної спадщини, туризму. За словами Безвербного, якби ці моменти були чіткіше прописані в стратегії, то можна було б «вибивати» на розвиток краю більше фінансування. До того ж, зважаючи на те, що фінансова узгодженість простежується повністю: проблем із наданням коштів не виникало. Однак через бюрократію в органах влади втілення проектів значно затягується. Крім того, є дуже мало кваліфікованих експертів, які могли б сприяти розвитку співпраці між країнами-сусідами.Дмитро Безвербний зауважив, що висвітлення цих тем в інформаційному просторі недостатнє, і треба населенню доступно пояснювати, що таке транскордонна політика і яка з неї користь.«Дуже мало інформації на сайті облдержадміністрації. Коли ми шукали інформацію про різні публічні заходи, деякі проекти ми не могли навіть знайти у Google, що дуже сумно. В області великий потенціал. Є що міняти, це дозволило б області розвиватися», - сказав він.Безвербний також озвучив рекомендації управлінню міжнародних відносин та управлінню інвестиційної діяльності Волинської ОДА:1. Внести зміни у програму стратегічного розвитку Волині щодо транскордонної співпраці. Зокрема заповнити прогалини у незадіяних до проектів сферах.2. Збільшити інформаційний компонент. У першу чергу мова іде про сайт, а далі про поширення відомостей про програми транскордонної співпраці у ЗМІ, особливо анонсування заходів, які пропонуються у рамках проектів.3. Відповідальним органам чинних програм транскордонної територіальної співпраці збільшити кількість тренінгів із написання аплікаційних форм та проектів для представників влади та активістів.Під час презентації йшлося також про те, що Волинська область має великий досвід у програмах транскордонного співробітництва – на суму 35 мільйонів євро.Серед видимих результатів участі у програмах – реконструкція пунктів пропуску «Устилуг» та «Ягодин», луцького зоопарку, будівництво каналізації у Шацьку тощо.Юрій Вдовенко продемонстрував, як транскордонне співробітництво відбувається в інших областях. Як виявилося, найбільше потенціал використовує Львівська область, навіть утворилося поняття «львівський пилосос». Натомість Волині ще є над чим працювати.