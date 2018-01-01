Волинянина обікрали на автостанції

У Володимирі-Волинському на автостанції невідомий чоловік пограбував 67-річного місцевого жителя.Зловмисник викрав у пенсіонера золоту каблучку, - інформує ГУНП у Волинській області.Інцидент трапився в післяобідню пору на території автостанції міста. Невідомий чоловік, погрожуючи предметом схожим на холодну зброю, шляхом ривка заволодів золотою каблучкою 67-річного жителя Володимира-Волинського. Постраждалий одразу ж повідомив про злочин поліцію.Правоохоронці за лічені години встановили причетність до вчинення грабежу 57-річного місцевого мешканця, котрого вже притягували до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки.За фактом грабежу слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, покарання позбавленням волі на строк до чотирьох років.