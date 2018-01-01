вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянина обікрали на автостанції

Волинянина обікрали на автостанції
У Володимирі-Волинському на автостанції невідомий чоловік пограбував 67-річного місцевого жителя.

Зловмисник викрав у пенсіонера золоту каблучку, - інформує ГУНП у Волинській області.

Інцидент трапився в післяобідню пору на території автостанції міста. Невідомий чоловік, погрожуючи предметом схожим на холодну зброю, шляхом ривка заволодів золотою каблучкою 67-річного жителя Володимира-Волинського. Постраждалий одразу ж повідомив про злочин поліцію.

Правоохоронці за лічені години встановили причетність до вчинення грабежу 57-річного місцевого мешканця, котрого вже притягували до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки.

За фактом грабежу слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, покарання позбавленням волі на строк до чотирьох років.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
НАБУ зобов'язали перевірити, як Палиця ходив на роботу. УХВАЛА СУДУ
Експерт: Підвищення проїзду в Луцьку роблять «таємно»
Експерт розповів, чого може боятися Ігор Палиця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В зоні АТО двоє військових розстріляли чотирьох товаришів по службі
Сьогодні, 11:57
На Волині сільська рада отримала землю вартістю понад 11 мільйонів
Сьогодні, 11:38
Волинянина обікрали на автостанції
Сьогодні, 11:33
35 мільйонів євро і бюрократія: як Волинь долучається до транскордонної співпраці
Сьогодні, 11:26
У Луцьку відбувся кастинг вокального талант-шоу
Сьогодні, 11:26
Схожі новини
На Волині поліція зловила молодика, який крав ліс На Волині поліція зловила молодика, який крав ліс
Сьогодні, 12:35
Злодії обчистили квартиру, просто підібравши ключ Злодії обчистили квартиру, просто підібравши ключ
14 лютий, 23:03
На Волині у школяра поцупили телефон, коли той катався на санчатах На Волині у школяра поцупили телефон, коли той катався на санчатах
14 лютий, 11:52
Викрадене у Рожищі авто знайшли та повернули власнику Викрадене у Рожищі авто знайшли та повернули власнику
13 лютий, 12:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ВолиньPost та Caffe Carraro розігрують кавовий апарат
14 лютий, 08:08
 3
Як у «ПортCity» закоханих одружували за 5 хвилин. ФОТО
Сьогодні, 08:55
 1
Відомі Валентини Луцька розповіли, що для них означає День закоханих
14 лютий, 17:16
 1
Волинянка випробовує свої здібності на кастингу «Х-Фактор»
Сьогодні, 14:42
 0
«Волиньобленерго» назвало список найбільших боржників та погрожує відключенням
Сьогодні, 14:41
 0
Медіа
відео
1/8