Волинянина обікрали на автостанції
Сьогодні, 11:33
У Володимирі-Волинському на автостанції невідомий чоловік пограбував 67-річного місцевого жителя.
Зловмисник викрав у пенсіонера золоту каблучку, - інформує ГУНП у Волинській області.
Інцидент трапився в післяобідню пору на території автостанції міста. Невідомий чоловік, погрожуючи предметом схожим на холодну зброю, шляхом ривка заволодів золотою каблучкою 67-річного жителя Володимира-Волинського. Постраждалий одразу ж повідомив про злочин поліцію.
Правоохоронці за лічені години встановили причетність до вчинення грабежу 57-річного місцевого мешканця, котрого вже притягували до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки.
За фактом грабежу слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, покарання позбавленням волі на строк до чотирьох років.
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Зловмисник викрав у пенсіонера золоту каблучку, - інформує ГУНП у Волинській області.
Інцидент трапився в післяобідню пору на території автостанції міста. Невідомий чоловік, погрожуючи предметом схожим на холодну зброю, шляхом ривка заволодів золотою каблучкою 67-річного жителя Володимира-Волинського. Постраждалий одразу ж повідомив про злочин поліцію.
Правоохоронці за лічені години встановили причетність до вчинення грабежу 57-річного місцевого мешканця, котрого вже притягували до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки.
За фактом грабежу слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, покарання позбавленням волі на строк до чотирьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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