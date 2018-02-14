вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині сільська рада отримала землю вартістю понад 11 мільйонів

На Волині сільська рада отримала землю вартістю понад 11 мільйонів
За позовом Ковельської місцевої прокуратури Зеленській сільській раді повернуть земельну ділянку вартістю понад 11 мільйонів гривень. Попередній власник не сплачував орендної плати за цю землю та мав заборгованість.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Господарським судом Волинської області 14.02.2018 постановлено рішення, яким задоволено у повному обсязі позовну заяву першого заступника керівника Ковельської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Зеленської сільської ради до ФГ «Ковчег» про розірвання договору оренди землі та зобов‘язання повернути земельну ділянку, площею 5,8317 га та вартістю 11,7 мільйонів гривень.

Підставами для пред‘явлення позову прокурором слугувало невиконання орендарем умов договору оренди земельної ділянки, що знаходиться у межах Зеленської сільської ради.
Зокрема, ФГ «Ковчег» у порушення обов’язків, визначених договором ст. 288 Податкового кодексу України, п. «в» ч.1 ст. 96 Земельного кодексу України, ст. 21 Закону України «Про оренду землі» тривалий час, а саме з квітня 2012 року по вересень 2017 року, систематично не сплачував орендної плати за землю, внаслідок чого утворилась заборгованість на загальну суму понад 36 тисяч гривень.

Таким чином, повернення вказаної ділянки її власнику – Зеленській сільській раді надасть можливість у подальшому передати її в оренду добросовісному орендарю та збільшити наповнення відповідного бюджету.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: земля, оренда землі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
НАБУ зобов'язали перевірити, як Палиця ходив на роботу. УХВАЛА СУДУ
Експерт: Підвищення проїзду в Луцьку роблять «таємно»
Експерт розповів, чого може боятися Ігор Палиця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ПриватБанк відкрив національний фан-клуб українських паралімпійців*
Сьогодні, 12:02
В зоні АТО двоє військових розстріляли чотирьох товаришів по службі
Сьогодні, 11:57
На Волині сільська рада отримала землю вартістю понад 11 мільйонів
Сьогодні, 11:38
Волинянина обікрали на автостанції
Сьогодні, 11:33
35 мільйонів євро і бюрократія: як Волинь долучається до транскордонної співпраці
Сьогодні, 11:26
Схожі новини
Назвали ОТГ, яка першою на Волині отримає додаткову землю Назвали ОТГ, яка першою на Волині отримає додаткову землю
14 лютий, 02:08
На Волині у підприємця хочуть відібрати землю, яку він орендує На Волині у підприємця хочуть відібрати землю, яку він орендує
09 лютий, 19:12
На Волині майже 200 гектарів землі повернуть у державну власність На Волині майже 200 гектарів землі повернуть у державну власність
30 січень, 17:25
Хочуть перевірити, як атовці на Волині використовують землі Хочуть перевірити, як атовці на Волині використовують землі
22 січень, 10:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ВолиньPost та Caffe Carraro розігрують кавовий апарат
14 лютий, 08:08
 3
Як у «ПортCity» закоханих одружували за 5 хвилин. ФОТО
Сьогодні, 08:55
 1
Відомі Валентини Луцька розповіли, що для них означає День закоханих
14 лютий, 17:16
 1
Волинянка випробовує свої здібності на кастингу «Х-Фактор»
Сьогодні, 14:42
 0
«Волиньобленерго» назвало список найбільших боржників та погрожує відключенням
Сьогодні, 14:41
 0
Медіа
відео
1/8