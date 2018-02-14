На Волині сільська рада отримала землю вартістю понад 11 мільйонів

За позовом Ковельської місцевої прокуратури Зеленській сільській раді повернуть земельну ділянку вартістю понад 11 мільйонів гривень. Попередній власник не сплачував орендної плати за цю землю та мав заборгованість.Про це повідомляє прес-служба прокуратури.Господарським судом Волинської області 14.02.2018 постановлено рішення, яким задоволено у повному обсязі позовну заяву першого заступника керівника Ковельської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Зеленської сільської ради до ФГ «Ковчег» про розірвання договору оренди землі та зобов‘язання повернути земельну ділянку, площею 5,8317 га та вартістю 11,7 мільйонів гривень.Підставами для пред‘явлення позову прокурором слугувало невиконання орендарем умов договору оренди земельної ділянки, що знаходиться у межах Зеленської сільської ради.Зокрема, ФГ «Ковчег» у порушення обов’язків, визначених договором ст. 288 Податкового кодексу України, п. «в» ч.1 ст. 96 Земельного кодексу України, ст. 21 Закону України «Про оренду землі» тривалий час, а саме з квітня 2012 року по вересень 2017 року, систематично не сплачував орендної плати за землю, внаслідок чого утворилась заборгованість на загальну суму понад 36 тисяч гривень.Таким чином, повернення вказаної ділянки її власнику – Зеленській сільській раді надасть можливість у подальшому передати її в оренду добросовісному орендарю та збільшити наповнення відповідного бюджету.