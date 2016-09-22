ПриватБанк відкрив національний фан-клуб українських паралімпійців*

Увійти до національного фан-клубу української паралімпійської збірної та підтримати українських спортсменів у їхньому прагненні до перемоги тепер зможуть усі клієнти ПриватБанку.Про це повідомляє прес-служба установи.Разом із Visa банк розпочав олімпійську акцію «Підтримайте непереможних», приєднатися до якої можна на сайті програми parasport.pb.ua.«Спортсмени, які беруть участь у Паралімпійських іграх, гідні того, щоб насправді називатися героями, – зазначила керівник благодійних проектів банку. – Вони доводять, що обмежень не існує, кожен може здивувати світ, вони – постійні лідери міжнародних змагань, вони – наша паралімпійська збірна!»Щоб підтримати паралімпійців, варто лише зареєструватися на сайті parasport.pb.ua та до 30 квітня розраховуватися за покупки карткою Visa. Після кожної оплати додатково 1 гривню буде автоматично перераховано з картки учасника акції на потреби паралімпійської збірної команди України. Також зробити благодійний внесок можна через будь-який банкомат ПриватБанку або Інтернет-банк Приват24.