ПриватБанк відкрив національний фан-клуб українських паралімпійців*
Сьогодні, 12:02
Увійти до національного фан-клубу української паралімпійської збірної та підтримати українських спортсменів у їхньому прагненні до перемоги тепер зможуть усі клієнти ПриватБанку.
Про це повідомляє прес-служба установи.
Разом із Visa банк розпочав олімпійську акцію «Підтримайте непереможних», приєднатися до якої можна на сайті програми parasport.pb.ua.
«Спортсмени, які беруть участь у Паралімпійських іграх, гідні того, щоб насправді називатися героями, – зазначила керівник благодійних проектів банку Ганна Павлова. – Вони доводять, що обмежень не існує, кожен може здивувати світ, вони – постійні лідери міжнародних змагань, вони – наша паралімпійська збірна!»
Щоб підтримати паралімпійців, варто лише зареєструватися на сайті parasport.pb.ua та до 30 квітня розраховуватися за покупки карткою Visa. Після кожної оплати додатково 1 гривню буде автоматично перераховано з картки учасника акції на потреби паралімпійської збірної команди України. Також зробити благодійний внесок можна через будь-який банкомат ПриватБанку або Інтернет-банк Приват24.
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Про це повідомляє прес-служба установи.
Разом із Visa банк розпочав олімпійську акцію «Підтримайте непереможних», приєднатися до якої можна на сайті програми parasport.pb.ua.
«Спортсмени, які беруть участь у Паралімпійських іграх, гідні того, щоб насправді називатися героями, – зазначила керівник благодійних проектів банку Ганна Павлова. – Вони доводять, що обмежень не існує, кожен може здивувати світ, вони – постійні лідери міжнародних змагань, вони – наша паралімпійська збірна!»
Щоб підтримати паралімпійців, варто лише зареєструватися на сайті parasport.pb.ua та до 30 квітня розраховуватися за покупки карткою Visa. Після кожної оплати додатково 1 гривню буде автоматично перераховано з картки учасника акції на потреби паралімпійської збірної команди України. Також зробити благодійний внесок можна через будь-який банкомат ПриватБанку або Інтернет-банк Приват24.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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