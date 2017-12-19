Ryanair планує восени повернутися на ринок України

Володимир Омелян 13 лютого заявив, що ірландський лоукостер Ryanair почне працювати в Україні з осені 2018 року.



Топ-менеджер, головний юрист і секретар Ryanair Юліуш Коморек у інтерв'ю польському порталу Fly4free підтвердив цю інформацію, - пише



"Є така країна на сході від Польщі. Мова, звичайно, про Україну. Це реальний термін (вихід на ринок України восени 2018 року, – ред), і сподіваюся, що так і станеться. У даний момент узгоджуються деталі угоди", – сказав Коморек, відповідаючи на питання про те, у яку країну незабаром полетять літаки Ryanair.



Секретар Ryanair додав, що майбутні маршрути не збігатимуться з тими, які були оголошені навесні 2017 року.



Як відомо, з жовтня 2017 року лоукост Ryanair вже мав здійснювати польоти з України у країни Європи. Зокрема, було відомо про рейси з аеропортів Києва та Львова до низки країн ЄС за бюджетними цінами.



Але 10 липня 2017 року у Ryanair заявили, що він йде із України через недотримання раніше досягнутої угоди із Мінінфраструктури України та посадовцями аеропорту "Бориспіль". Згодом переговори про вихід на український ринок відновили.





https://24tv.ua/ukrayina_tag1119

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністр інфраструктури13 лютого заявив, що ірландський лоукостер Ryanair почне працювати в Україні з осені 2018 року.Топ-менеджер, головний юрист і секретар Ryanair Юліуш Коморек у інтерв'ю польському порталу Fly4free підтвердив цю інформацію, - пише 24 канал "Є така країна на сході від Польщі. Мова, звичайно, про Україну. Це реальний термін (вихід на ринок України восени 2018 року, – ред), і сподіваюся, що так і станеться. У даний момент узгоджуються деталі угоди", – сказав Коморек, відповідаючи на питання про те, у яку країну незабаром полетять літаки Ryanair.Секретар Ryanair додав, що майбутні маршрути не збігатимуться з тими, які були оголошені навесні 2017 року.Як відомо, з жовтня 2017 року лоукост Ryanair вже мав здійснювати польоти з України у країни Європи. Зокрема, було відомо про рейси з аеропортів Києва та Львова до низки країн ЄС за бюджетними цінами.Але 10 липня 2017 року у Ryanair заявили, що він йде із України через недотримання раніше досягнутої угоди із Мінінфраструктури України та посадовцями аеропорту "Бориспіль". Згодом переговори про вихід на український ринок відновили.https://24tv.ua/ukrayina_tag1119

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