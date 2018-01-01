вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині поліція зловила молодика, який крав ліс

На Волині поліція зловила молодика, який крав ліс
Поліцейські за крадіжку лісу затримали 19-річного жителя Ківерцівського району.

Так, учора 14 лютого з огородженої території Цуманського лісового господарства Ківерцівського району злодій на автомобілі із саньми викрав дубову колоду, вартістю понад 11 тисяч гривень, - інформує ГУНП у Волинській області.

Згодом правоохоронці встановили особу крадія та затримали його.

«Оперативники кримінальної поліції цього ж дня встановили, що крадіжку вчинив 19-річний мешканець селища Цумань. Він із території лісового господарства, використовуючи автомобіль та сани, викрав дубову. Сума завданих підприємству збитків становить 11 тис. 440 грн. Нині зловмисник затриманий у порядку ст. 208 КПК України», – розповів заступник начальника Ківерцівського відділу поліції Андрій Глубіцький.

Сани та викрадений дуб вилучили. Окрім того, ківерцівські слідчі, ще у грудні минулого року оголосили вказаному громадянину про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ст. 246 (незаконна порубка лісу) та ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Слідчі Ківерцівського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, ліс
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
НАБУ зобов'язали перевірити, як Палиця ходив на роботу. УХВАЛА СУДУ
Експерт: Підвищення проїзду в Луцьку роблять «таємно»
Експерт розповів, чого може боятися Ігор Палиця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку - Чемпіонат України з дзюдо
Сьогодні, 12:49
Володимир Гунчик поїхав до Києва, аби говорити про дороги та митні кошти
Сьогодні, 12:37
На Волині поліція зловила молодика, який крав ліс
Сьогодні, 12:35
Ryanair планує восени повернутися на ринок України
Сьогодні, 12:19
ПриватБанк відкрив національний фан-клуб українських паралімпійців*
Сьогодні, 12:02
Схожі новини
На Волині зловили Mercedes, «запакований» деревиною На Волині зловили Mercedes, «запакований» деревиною
08 лютий, 18:20
На Волині селянин нарубав сосен на 21 тисячу На Волині селянин нарубав сосен на 21 тисячу
01 лютий, 15:00
Зрубали і сховали: волиняни завдали лісу збитків на 65 тисяч Зрубали і сховали: волиняни завдали лісу збитків на 65 тисяч
26 січень, 14:43
На Волині затримали крадіїв лісу на єврономерах На Волині затримали крадіїв лісу на єврономерах
24 січень, 19:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ВолиньPost та Caffe Carraro розігрують кавовий апарат
14 лютий, 08:08
 3
Як у «ПортCity» закоханих одружували за 5 хвилин. ФОТО
Сьогодні, 08:55
 1
Відомі Валентини Луцька розповіли, що для них означає День закоханих
14 лютий, 17:16
 1
Волинянка випробовує свої здібності на кастингу «Х-Фактор»
Сьогодні, 14:42
 0
«Волиньобленерго» назвало список найбільших боржників та погрожує відключенням
Сьогодні, 14:41
 0
Медіа
відео
1/8