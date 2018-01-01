На Волині поліція зловила молодика, який крав ліс

Поліцейські за крадіжку лісу затримали 19-річного жителя Ківерцівського району.Так, учора 14 лютого з огородженої території Цуманського лісового господарства Ківерцівського району злодій на автомобілі із саньми викрав дубову колоду, вартістю понад 11 тисяч гривень, - інформує ГУНП у Волинській області.Згодом правоохоронці встановили особу крадія та затримали його.«Оперативники кримінальної поліції цього ж дня встановили, що крадіжку вчинив 19-річний мешканець селища Цумань. Він із території лісового господарства, використовуючи автомобіль та сани, викрав дубову. Сума завданих підприємству збитків становить 11 тис. 440 грн. Нині зловмисник затриманий у порядку ст. 208 КПК України», – розповів заступник начальника Ківерцівського відділу поліції Андрій Глубіцький.Сани та викрадений дуб вилучили. Окрім того, ківерцівські слідчі, ще у грудні минулого року оголосили вказаному громадянину про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ст. 246 (незаконна порубка лісу) та ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.Слідчі Ківерцівського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.