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У Львові п'яний водій за ніч скоїв 4 аварії

У Львові п'яний водій за ніч скоїв 4 аварії
У Львові нетверезий водій на автомобілі Ford Focus за ніч скоїв чотири дорожньо-транспортних пригоди.

Про це йдеться на сторінці у Facebook Патрульної поліції Львівської області.

Повідомляється, що під час нічної зміни патрульні отримали виклик від мешканки будинку на вулиці Нечуя-Левицького, яка повідомила, що під її вікнами автомобіль Ford Focus здійснив наїзд на дорожній знак і поїхав з місця пригоди.

Патрульні прямуючи згаданою вулицею побачили цей автомобіль, а біля нього водія. Виявилося, що він знову потрапив у ДТП – в’їхав у дорожні стовпці. Водій був в очевидному стані алкогольного сп’яніння. Та згадані 2 ДТП – не єдині. На тій ж вулиці він ще вдарив Audi 80,а потім BMW X5 і покинув обидва місця пригоди. Перевірка на пристрої драгер показала результат 2 проміле.
На вказаній вулиці патрульні побачили автомобіль, а біля нього водія. Виявилося, що він знову потрапив у ДТП – в’їхав у дорожні стовпчики, інформують патрульні.

Патрульні склали на чоловіка 8 протоколів: 4 - за скоєні ДТП, 3 – за залишення місця дорожньо-транспортних пригод та ще 1 – за керування транспортним засобом в нетверезому стані.
У Львові п'яний водій за ніч скоїв 4 аварії
У Львові п'яний водій за ніч скоїв 4 аварії
У Львові п'яний водій за ніч скоїв 4 аварії

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Теги: аварія, Львів
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