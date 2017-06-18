У Львові п'яний водій за ніч скоїв 4 аварії





Про це йдеться на сторінці у



Повідомляється, що під час нічної зміни патрульні отримали виклик від мешканки будинку на вулиці Нечуя-Левицького, яка повідомила, що під її вікнами автомобіль Ford Focus здійснив наїзд на дорожній знак і поїхав з місця пригоди.



Патрульні прямуючи згаданою вулицею побачили цей автомобіль, а біля нього водія. Виявилося, що він знову потрапив у ДТП – в’їхав у дорожні стовпці. Водій був в очевидному стані алкогольного сп’яніння. Та згадані 2 ДТП – не єдині. На тій ж вулиці він ще вдарив Audi 80,а потім BMW X5 і покинув обидва місця пригоди. Перевірка на пристрої драгер показала результат 2 проміле.

На вказаній вулиці патрульні побачили автомобіль, а біля нього водія. Виявилося, що він знову потрапив у ДТП – в’їхав у дорожні стовпчики, інформують патрульні.



Патрульні склали на чоловіка 8 протоколів: 4 - за скоєні ДТП, 3 – за залишення місця дорожньо-транспортних пригод та ще 1 – за керування транспортним засобом в нетверезому стані.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові нетверезий водій на автомобілі Ford Focus за ніч скоїв чотири дорожньо-транспортних пригоди.Про це йдеться на сторінці у Facebook Патрульної поліції Львівської області.Повідомляється, що під час нічної зміни патрульні отримали виклик від мешканки будинку на вулиці Нечуя-Левицького, яка повідомила, що під її вікнами автомобіль Ford Focus здійснив наїзд на дорожній знак і поїхав з місця пригоди.Патрульні прямуючи згаданою вулицею побачили цей автомобіль, а біля нього водія. Виявилося, що він знову потрапив у ДТП – в’їхав у дорожні стовпці. Водій був в очевидному стані алкогольного сп’яніння. Та згадані 2 ДТП – не єдині. На тій ж вулиці він ще вдарив Audi 80,а потім BMW X5 і покинув обидва місця пригоди. Перевірка на пристрої драгер показала результат 2 проміле.На вказаній вулиці патрульні побачили автомобіль, а біля нього водія. Виявилося, що він знову потрапив у ДТП – в’їхав у дорожні стовпчики, інформують патрульні.Патрульні склали на чоловіка 8 протоколів: 4 - за скоєні ДТП, 3 – за залишення місця дорожньо-транспортних пригод та ще 1 – за керування транспортним засобом в нетверезому стані.

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