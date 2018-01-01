В День закоханих юні лучани грали у сніжки та ліпили сніговика
Сьогодні, 13:02
У День святого Валентина маленьким лучан влаштували «Спортивне свято».
Про це повідомляє прес-служба комунального закладу «Спорт для всіх».
У Луцьку в приміщенні «Лучеськ» КЗ «Спорт для всіх» провідний професіонал Наталія Зінь організувала та провела «Спортивне свято». Захід відбувся в рамках проведення Всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів «Спортивна зима».
Заходи проходили як на свіжому повітрі, так і в приміщенні. Дітки мали змогу провести свій час спортивно, активно, цікаво, поспілкуватися між собою та отримати багато позитивних емоцій.
На свіжому повітрі усі дружно катались на санчатах, грали у сніжки, у доганялки, ліпили сніговика. В приміщенні вони грали у настільний теніс, настільний хокей, шашки, шахи, дартс та інші ігри.
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Про це повідомляє прес-служба комунального закладу «Спорт для всіх».
У Луцьку в приміщенні «Лучеськ» КЗ «Спорт для всіх» провідний професіонал Наталія Зінь організувала та провела «Спортивне свято». Захід відбувся в рамках проведення Всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів «Спортивна зима».
Заходи проходили як на свіжому повітрі, так і в приміщенні. Дітки мали змогу провести свій час спортивно, активно, цікаво, поспілкуватися між собою та отримати багато позитивних емоцій.
На свіжому повітрі усі дружно катались на санчатах, грали у сніжки, у доганялки, ліпили сніговика. В приміщенні вони грали у настільний теніс, настільний хокей, шашки, шахи, дартс та інші ігри.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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