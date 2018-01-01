В День закоханих юні лучани грали у сніжки та ліпили сніговика

У День святого Валентина маленьким лучан влаштували «Спортивне свято».Про це повідомляє прес-служба комунального закладу «Спорт для всіх».У Луцьку в приміщенні «Лучеськ» КЗ «Спорт для всіх» провідний професіоналорганізувала та провела «Спортивне свято». Захід відбувся в рамках проведення Всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів «Спортивна зима».Заходи проходили як на свіжому повітрі, так і в приміщенні. Дітки мали змогу провести свій час спортивно, активно, цікаво, поспілкуватися між собою та отримати багато позитивних емоцій.На свіжому повітрі усі дружно катались на санчатах, грали у сніжки, у доганялки, ліпили сніговика. В приміщенні вони грали у настільний теніс, настільний хокей, шашки, шахи, дартс та інші ігри.