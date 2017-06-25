На Рівненщині на поліцейських напали близько 200 бурштинокопачів
Сьогодні, 13:07
На Рівненщині учора, 14 лютого, поблизу села Осова між старателями та працівниками поліції сталася сутичка, у результаті якої 5 правоохоронців отримали тілесні ушкодження.
На місці події вдалося затримати 7 активних учасників заворушень, -
інформує ГУНП в Рівненській області.
Близько 13 години працівники Дубровицького відділення поліції і роти поліції особливого призначення забезпечували охорону працівників лісових господарств, які за допомогою екскаватора закопували ями та рови, утворені внаслідок незаконного промислу.
У цей час правоохоронців оточило близько двохсот осіб, які вимагали покинути територію, дозволити видобувати бурштин та погрожували вбивством, у разі невиконання їхніх вимог.
Згодом між натовпом та поліцейськими виникла сутичка, під час якої зловмисники у грубій формі чинили опір правоохоронцям: наносили удари дерев’яними палицями по працівниках поліції, пошкоджували автомобіль, зрізали дерева, чим заблокували вихід із лісового масиву.
У ході сутички п’ятеро працівників поліції отримали тілесні ушкодження.
«У поліції розпочали досудове розслідування за статтями 294 (масові заворушення) 342 (опір представникові правоохоронного органу), 343 (втручання в діяльність правоохоронного органу) і 345 (погроза, або насильство щодо правника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, — повідомив Олександр Панасюк. — Трьом зловмисникам повідомили про підозру у вчиненні масових заворушень та затримали, вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.»
За скоєне зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
На місці події вдалося затримати 7 активних учасників заворушень, -
інформує ГУНП в Рівненській області.
Близько 13 години працівники Дубровицького відділення поліції і роти поліції особливого призначення забезпечували охорону працівників лісових господарств, які за допомогою екскаватора закопували ями та рови, утворені внаслідок незаконного промислу.
У цей час правоохоронців оточило близько двохсот осіб, які вимагали покинути територію, дозволити видобувати бурштин та погрожували вбивством, у разі невиконання їхніх вимог.
Згодом між натовпом та поліцейськими виникла сутичка, під час якої зловмисники у грубій формі чинили опір правоохоронцям: наносили удари дерев’яними палицями по працівниках поліції, пошкоджували автомобіль, зрізали дерева, чим заблокували вихід із лісового масиву.
У ході сутички п’ятеро працівників поліції отримали тілесні ушкодження.
«У поліції розпочали досудове розслідування за статтями 294 (масові заворушення) 342 (опір представникові правоохоронного органу), 343 (втручання в діяльність правоохоронного органу) і 345 (погроза, або насильство щодо правника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, — повідомив Олександр Панасюк. — Трьом зловмисникам повідомили про підозру у вчиненні масових заворушень та затримали, вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.»
За скоєне зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 5
Останні новини
Нічна погоня у Луцьку: ловили п'яного водія. ВІДЕО
Сьогодні, 13:28
На Рівненщині на поліцейських напали близько 200 бурштинокопачів
Сьогодні, 13:07
В День закоханих юні лучани грали у сніжки та ліпили сніговика
Сьогодні, 13:02
У Львові п'яний водій за ніч скоїв 4 аварії
Сьогодні, 12:52
В Америці їх би вже давно як не перестріляли, то посадили точно.