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На Рівненщині на поліцейських напали близько 200 бурштинокопачів

На Рівненщині на поліцейських напали близько 200 бурштинокопачів
На Рівненщині учора, 14 лютого, поблизу села Осова між старателями та працівниками поліції сталася сутичка, у результаті якої 5 правоохоронців отримали тілесні ушкодження.

На місці події вдалося затримати 7 активних учасників заворушень, -
інформує ГУНП в Рівненській області.

Близько 13 години працівники Дубровицького відділення поліції і роти поліції особливого призначення забезпечували охорону працівників лісових господарств, які за допомогою екскаватора закопували ями та рови, утворені внаслідок незаконного промислу.

У цей час правоохоронців оточило близько двохсот осіб, які вимагали покинути територію, дозволити видобувати бурштин та погрожували вбивством, у разі невиконання їхніх вимог.

Згодом між натовпом та поліцейськими виникла сутичка, під час якої зловмисники у грубій формі чинили опір правоохоронцям: наносили удари дерев’яними палицями по працівниках поліції, пошкоджували автомобіль, зрізали дерева, чим заблокували вихід із лісового масиву.

У ході сутички п’ятеро працівників поліції отримали тілесні ушкодження.

«У поліції розпочали досудове розслідування за статтями 294 (масові заворушення) 342 (опір представникові правоохоронного органу), 343 (втручання в діяльність правоохоронного органу) і 345 (погроза, або насильство щодо правника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, — повідомив Олександр Панасюк. — Трьом зловмисникам повідомили про підозру у вчиненні масових заворушень та затримали, вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.»

За скоєне зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.




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Теги: Рівненщина, бурштин
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Коментарі 5
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Застрелити пару полішуків на місці і пригорнути тим же трактором потрібно було
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Ну що за поліція? Напала група осіб - дістали зброю, попередили, напад не припинився - на ураження.
В Америці їх би вже давно як не перестріляли, то посадили точно.
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Беркут вже застосував зброю, теперішні ще довго сцяти після цього будуть
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ну ти зрівняв, свідомі люди на майдані і купка обісцяних місцевих алкашів які нищать свою ж природу....закопають цих алкашів і ніхто про них не згадає...
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А так то да...здається що наша поліція може тільки 18річних підлітків різати
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