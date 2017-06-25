На Рівненщині на поліцейських напали близько 200 бурштинокопачів

На Рівненщині учора, 14 лютого, поблизу села Осова між старателями та працівниками поліції сталася сутичка, у результаті якої 5 правоохоронців отримали тілесні ушкодження.На місці події вдалося затримати 7 активних учасників заворушень, -інформує ГУНП в Рівненській області.Близько 13 години працівники Дубровицького відділення поліції і роти поліції особливого призначення забезпечували охорону працівників лісових господарств, які за допомогою екскаватора закопували ями та рови, утворені внаслідок незаконного промислу.У цей час правоохоронців оточило близько двохсот осіб, які вимагали покинути територію, дозволити видобувати бурштин та погрожували вбивством, у разі невиконання їхніх вимог.Згодом між натовпом та поліцейськими виникла сутичка, під час якої зловмисники у грубій формі чинили опір правоохоронцям: наносили удари дерев’яними палицями по працівниках поліції, пошкоджували автомобіль, зрізали дерева, чим заблокували вихід із лісового масиву.У ході сутички п’ятеро працівників поліції отримали тілесні ушкодження.«У поліції розпочали досудове розслідування за статтями 294 (масові заворушення) 342 (опір представникові правоохоронного органу), 343 (втручання в діяльність правоохоронного органу) і 345 (погроза, або насильство щодо правника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, — повідомив. — Трьом зловмисникам повідомили про підозру у вчиненні масових заворушень та затримали, вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.»За скоєне зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.