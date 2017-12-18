Лучанам обіцять розглянути петицію щодо створеня симфонічного оркестру
Сьогодні, 13:44
У Луцькій міській раді розглянуть петицію щодо створення симфонічного оркестру при Волинській філармонії.
Про це йдеться на сайті Єдиної системи місцевих петицій.
У відповіді, яка опублікована сьогодні, 15 лютого йдеться про те, що питання про створення у Луцьку симфонічного оркестру буде розглянуто на засіданні постійної комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.
Про дату та час засідання комісії буде повідомлено додатково.
Зазначається, що петицію підтримали 327 осіб з 300 необхідних.
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Про це йдеться на сайті Єдиної системи місцевих петицій.
У відповіді, яка опублікована сьогодні, 15 лютого йдеться про те, що питання про створення у Луцьку симфонічного оркестру буде розглянуто на засіданні постійної комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.
Про дату та час засідання комісії буде повідомлено додатково.
Зазначається, що петицію підтримали 327 осіб з 300 необхідних.
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