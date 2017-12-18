Лучанам обіцять розглянути петицію щодо створеня симфонічного оркестру





Про це йдеться на



У відповіді, яка опублікована сьогодні, 15 лютого йдеться про те, що питання про створення у Луцьку симфонічного оркестру буде розглянуто на засіданні постійної комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.



Про дату та час засідання комісії буде повідомлено додатково.



Зазначається, що петицію підтримали 327 осіб з 300 необхідних.

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