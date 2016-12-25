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У Володимирі відбудеться благодійно-патріотична ярмарка

У Володимирі відбудеться благодійно-патріотична ярмарка
У Володимирі-Волинську відбудеться благодійно-патріотична ярмарка.

Про це на своїй сторінці у мережі Facebook пише волонтер Костянтин Зінкевич.

«Ярмарок традиційний, волонтерський! Вже вчетверте! Організатор - Громадська організація «Об'єднання Активіст». У місті Володимирі-Волинському, в парку «Слов'янському. 18 лютого 2018 р. о 12.00», - пише волонтер.

Організатори розповідають, що у розважальній програмі ярмарки - благодійний аукціон, виставка зброї та військової техніки, фотозона, а також - фудзона.

«Суперпафосних гасел не гукатиму, але все буде душевно, класно, щиро і по-справжньому. Наші щорічні ярмарки- це завжди зустрічі друзів, щирі розмови, знайомства, обмін думками та зародження нових ідей. А ще й кошти зберуться на благодійні справи. Тож запрошуємо усіх! Приходьте, навіть, якщо вам не дозволяють», - зазначає волонтер.
У Володимирі відбудеться благодійно-патріотична ярмарка



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Теги: Костянтин Зінкевич, Патріот, благодійна ярмарка, Володимир Волинський
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