У Володимирі відбудеться благодійно-патріотична ярмарка





Про це на своїй сторінці у мережі Facebook пише волонтер



«Ярмарок традиційний, волонтерський! Вже вчетверте! Організатор - Громадська організація «Об'єднання Активіст». У місті Володимирі-Волинському, в парку «Слов'янському. 18 лютого 2018 р. о 12.00», - пише волонтер.



Організатори розповідають, що у розважальній програмі ярмарки - благодійний аукціон, виставка зброї та військової техніки, фотозона, а також - фудзона.



«Суперпафосних гасел не гукатиму, але все буде душевно, класно, щиро і по-справжньому. Наші щорічні ярмарки- це завжди зустрічі друзів, щирі розмови, знайомства, обмін думками та зародження нових ідей. А ще й кошти зберуться на благодійні справи. Тож запрошуємо усіх! Приходьте, навіть, якщо вам не дозволяють», - зазначає волонтер.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинську відбудеться благодійно-патріотична ярмарка.Про це на своїй сторінці у мережі Facebook пише волонтер Костянтин Зінкевич «Ярмарок традиційний, волонтерський! Вже вчетверте! Організатор - Громадська організація «Об'єднання Активіст». У місті Володимирі-Волинському, в парку «Слов'янському. 18 лютого 2018 р. о 12.00», - пише волонтер.Організатори розповідають, що у розважальній програмі ярмарки - благодійний аукціон, виставка зброї та військової техніки, фотозона, а також - фудзона.«Суперпафосних гасел не гукатиму, але все буде душевно, класно, щиро і по-справжньому. Наші щорічні ярмарки- це завжди зустрічі друзів, щирі розмови, знайомства, обмін думками та зародження нових ідей. А ще й кошти зберуться на благодійні справи. Тож запрошуємо усіх! Приходьте, навіть, якщо вам не дозволяють», - зазначає волонтер.

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