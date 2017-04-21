На «Ягодині» виявили Mercedes, «запакований» тютюном для кальяну. ФОТО





Так, учора в пункті пропуску «Ягодин», прикордонниками було ініційовано проведення поглибленого огляду мікроавтобуса Mercedes, - інформує Держприкордонслужба України.



За результатами огляду в автомобілі виявлено близько 300 ящиків, попередньо тютюну для кальяну виробництва Об’єднаних Арабських Еміратів, загальною вагою понад 2,2 тонни. Крім того, в автівці знайдено 90 літрів рідини, ймовірно для заправки електронних сигарет.



Виявлений товар вилучений для проведення експертизи та прийняття подальшого правового рішення.

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