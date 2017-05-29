Маленькі лучани побували в лабораторії кохання





Про це повідомляє прес-служба ТРЦ «ПортCity».



В День закоханих, 14 лютого, у дитячому розважальному центрі FigliMigli працювала лабораторія кохання. Професора Чудодій Чудодійович та міс Гармидер показували справжні досліди та розповідали про їх премудрості.



Також малюкам запропонували намалювати спільні валентинки. Аби настрій був святковим – аніматори роздавали кульки, а артисти щиро розважали малечу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дитячий розважальний центр «FigliMigli» у День святого Валентина підготував для малюків справжнє свято. Відчути себе чародієм міг кожен охочий.Про це повідомляє прес-служба ТРЦ «ПортCity».В День закоханих, 14 лютого, у дитячому розважальному центрі FigliMigli працювала лабораторія кохання. Професора Чудодій Чудодійович та міс Гармидер показували справжні досліди та розповідали про їх премудрості.Також малюкам запропонували намалювати спільні валентинки. Аби настрій був святковим – аніматори роздавали кульки, а артисти щиро розважали малечу.

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