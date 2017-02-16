Герої не вмирають: у Луцьку вшанують учасників Революції Гідності
Сьогодні, 14:31
Лучан та гостей міста запрошують відвідати заходи з вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні, що відбудуться у закладах культури міста.
Про це інформує прес-служба Луької міської ради.
Перелік заходів:
16-23.02.2018, протягом дня
Фотовиставка О.Тимошенка «Розстріляний Майдан»
Арт-галерея «Луцьк»
16-21.02.2018, протягом дня
Книжкова виставка «Вклонімося Героям Небесної Сотні»
Бібліотека-філія №3 для дорослих
18-21.02.2018, протягом дня
Книжкова виставка «Небесна сотня. Герої не вмирають»
Бібліотека-філія №7 для дорослих
17.02.2018
17.00 Прем’єра вистави «Діалог зі снайпером» театральної студії «Маски життя»
Клуб «Патріот Батьківщини»
18.02.2018
12.00 Година-реквієм «Небесна сотня у вирій полетіла»
Бібліотека-філія №4 для дорослих
20.02.2018
12.00 Відео-перегляд «Тернисті шляхи мужності і слави»
Бібліотека-філія №5 для дорослих
12.00 Година пам’яті «Небесна Сотня. Історія нескорених»
Бібліотека-філія №11 для дорослих
12.00 Зустріч-спомин «Події, які змінили історію»
Центральна бібліотека для дітей
14.00 «Герої не вмирають…» - година пам’яті Героїв Небесної сотні
Палац культури міста Луцька
13.30 Перегляд документального фільму «Герої не вмирають»
Будинок культури мікрорайону Вересневе
14.00 Година пам’яті «Революція гідності, охрещена кров’ю»
Центральна бібліотека для дорослих
16.00 День скорботи «Подвиг, непідвладний часу»
Бібліотека-філія №9 для дорослих
17.00 Вистава «Діалог зі снайпером» театральної студії «Маски життя»
Бібліотека-філія №10 для дорослих
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Про це інформує прес-служба Луької міської ради.
Перелік заходів:
16-23.02.2018, протягом дня
Фотовиставка О.Тимошенка «Розстріляний Майдан»
Арт-галерея «Луцьк»
16-21.02.2018, протягом дня
Книжкова виставка «Вклонімося Героям Небесної Сотні»
Бібліотека-філія №3 для дорослих
18-21.02.2018, протягом дня
Книжкова виставка «Небесна сотня. Герої не вмирають»
Бібліотека-філія №7 для дорослих
17.02.2018
17.00 Прем’єра вистави «Діалог зі снайпером» театральної студії «Маски життя»
Клуб «Патріот Батьківщини»
18.02.2018
12.00 Година-реквієм «Небесна сотня у вирій полетіла»
Бібліотека-філія №4 для дорослих
20.02.2018
12.00 Відео-перегляд «Тернисті шляхи мужності і слави»
Бібліотека-філія №5 для дорослих
12.00 Година пам’яті «Небесна Сотня. Історія нескорених»
Бібліотека-філія №11 для дорослих
12.00 Зустріч-спомин «Події, які змінили історію»
Центральна бібліотека для дітей
14.00 «Герої не вмирають…» - година пам’яті Героїв Небесної сотні
Палац культури міста Луцька
13.30 Перегляд документального фільму «Герої не вмирають»
Будинок культури мікрорайону Вересневе
14.00 Година пам’яті «Революція гідності, охрещена кров’ю»
Центральна бібліотека для дорослих
16.00 День скорботи «Подвиг, непідвладний часу»
Бібліотека-філія №9 для дорослих
17.00 Вистава «Діалог зі снайпером» театральної студії «Маски життя»
Бібліотека-філія №10 для дорослих
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