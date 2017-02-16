Герої не вмирають: у Луцьку вшанують учасників Революції Гідності

Лучан та гостей міста запрошують відвідати заходи з вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні, що відбудуться у закладах культури міста.Про це інформує прес-служба Луької міської ради.16-23.02.2018, протягом дняФотовиставка О.Тимошенка «Розстріляний Майдан»Арт-галерея «Луцьк»16-21.02.2018, протягом дняКнижкова виставка «Вклонімося Героям Небесної Сотні»Бібліотека-філія №3 для дорослих18-21.02.2018, протягом дняКнижкова виставка «Небесна сотня. Герої не вмирають»Бібліотека-філія №7 для дорослих17.02.201817.00 Прем’єра вистави «Діалог зі снайпером» театральної студії «Маски життя»Клуб «Патріот Батьківщини»18.02.201812.00 Година-реквієм «Небесна сотня у вирій полетіла»Бібліотека-філія №4 для дорослих20.02.201812.00 Відео-перегляд «Тернисті шляхи мужності і слави»Бібліотека-філія №5 для дорослих12.00 Година пам’яті «Небесна Сотня. Історія нескорених»Бібліотека-філія №11 для дорослих12.00 Зустріч-спомин «Події, які змінили історію»Центральна бібліотека для дітей14.00 «Герої не вмирають…» - година пам’яті Героїв Небесної сотніПалац культури міста Луцька13.30 Перегляд документального фільму «Герої не вмирають»Будинок культури мікрорайону Вересневе14.00 Година пам’яті «Революція гідності, охрещена кров’ю»Центральна бібліотека для дорослих16.00 День скорботи «Подвиг, непідвладний часу»Бібліотека-філія №9 для дорослих17.00 Вистава «Діалог зі снайпером» театральної студії «Маски життя»Бібліотека-філія №10 для дорослих