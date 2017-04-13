«Волиньобленерго» назвало список найбільших боржників та погрожує відключенням

ПрАТ «Волиньобленерго» попереджує про припинення постачання електроенергії найбільшим неплатникам .Про це пише прес-служба установи.Ситуація з електропостачанням у Волинській області стає особливо загрозливою через заборгованість комунальних підприємств перед ПрАТ «Волиньобленерго».Станом на 1 лютого 2018 року загальний борг комунальних підприємств перевищує 42 мільйонів гривень.Найбільші неплатники Волинської області:(понад 18 млн грн),(понад 9 млн грн),підприємство «(понад 2 млн грн)Володимир-Волинське підприємство теплових мереж(понад 1 млн грн),(понад 1 млн грн).Внаслідок наявності значної заборгованості комунальних підприємств та не проведення відшкодування надавачам послуг пільг і субсидій у грудні 2017 року і в січні 2018-го у ПрАТ «Волиньобленерго» утворилася суттєва недоплата перед ДП «Енергоринок».Така ситуація загрожує імовірним обмеженням електропостачання для усієї Волинської області.З огляду на таку складну ситуацію ПрАТ «Волиньобленерго» змушене буде застосувати адресні відключення.ПрАТ «Волиньобленерго» добре розуміє наслідки застосування заходів, що пов’язані з припиненням електропостачання цих неплатників, однак не може поставити під загрозу електропостачання усієї Волинської області.