«Волиньобленерго» назвало список найбільших боржників та погрожує відключенням
Сьогодні, 14:41
ПрАТ «Волиньобленерго» попереджує про припинення постачання електроенергії найбільшим неплатникам .
Про це пише прес-служба установи.
Ситуація з електропостачанням у Волинській області стає особливо загрозливою через заборгованість комунальних підприємств перед ПрАТ «Волиньобленерго».
Станом на 1 лютого 2018 року загальний борг комунальних підприємств перевищує 42 мільйонів гривень.
Найбільші неплатники Волинської області:
ДКП «Луцьктепло» (понад 18 млн грн),
КП «Луцькводоканал» (понад 9 млн грн),
підприємство «Нововолинськводоканал» (понад 2 млн грн)
Володимир-Волинське підприємство теплових мереж «Володимир-Волинськтеплокомуненерго» (понад 1 млн грн),
ЖКП № 3 Луцька (понад 1 млн грн).
Внаслідок наявності значної заборгованості комунальних підприємств та не проведення відшкодування надавачам послуг пільг і субсидій у грудні 2017 року і в січні 2018-го у ПрАТ «Волиньобленерго» утворилася суттєва недоплата перед ДП «Енергоринок».
Така ситуація загрожує імовірним обмеженням електропостачання для усієї Волинської області.
З огляду на таку складну ситуацію ПрАТ «Волиньобленерго» змушене буде застосувати адресні відключення.
ПрАТ «Волиньобленерго» добре розуміє наслідки застосування заходів, що пов’язані з припиненням електропостачання цих неплатників, однак не може поставити під загрозу електропостачання усієї Волинської області.
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Про це пише прес-служба установи.
Ситуація з електропостачанням у Волинській області стає особливо загрозливою через заборгованість комунальних підприємств перед ПрАТ «Волиньобленерго».
Станом на 1 лютого 2018 року загальний борг комунальних підприємств перевищує 42 мільйонів гривень.
Найбільші неплатники Волинської області:
ДКП «Луцьктепло» (понад 18 млн грн),
КП «Луцькводоканал» (понад 9 млн грн),
підприємство «Нововолинськводоканал» (понад 2 млн грн)
Володимир-Волинське підприємство теплових мереж «Володимир-Волинськтеплокомуненерго» (понад 1 млн грн),
ЖКП № 3 Луцька (понад 1 млн грн).
Внаслідок наявності значної заборгованості комунальних підприємств та не проведення відшкодування надавачам послуг пільг і субсидій у грудні 2017 року і в січні 2018-го у ПрАТ «Волиньобленерго» утворилася суттєва недоплата перед ДП «Енергоринок».
Така ситуація загрожує імовірним обмеженням електропостачання для усієї Волинської області.
З огляду на таку складну ситуацію ПрАТ «Волиньобленерго» змушене буде застосувати адресні відключення.
ПрАТ «Волиньобленерго» добре розуміє наслідки застосування заходів, що пов’язані з припиненням електропостачання цих неплатників, однак не може поставити під загрозу електропостачання усієї Волинської області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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