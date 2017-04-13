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«Волиньобленерго» назвало список найбільших боржників та погрожує відключенням

«Волиньобленерго» назвало список найбільших боржників та погрожує відключенням
ПрАТ «Волиньобленерго» попереджує про припинення постачання електроенергії найбільшим неплатникам .

Про це пише прес-служба установи.

Ситуація з електропостачанням у Волинській області стає особливо загрозливою через заборгованість комунальних підприємств перед ПрАТ «Волиньобленерго».

Станом на 1 лютого 2018 року загальний борг комунальних підприємств перевищує 42 мільйонів гривень.

Найбільші неплатники Волинської області:

ДКП «Луцьктепло» (понад 18 млн грн),
КП «Луцькводоканал» (понад 9 млн грн),
підприємство «Нововолинськводоканал» (понад 2 млн грн)
Володимир-Волинське підприємство теплових мереж «Володимир-Волинськтеплокомуненерго» (понад 1 млн грн),
ЖКП № 3 Луцька (понад 1 млн грн).

Внаслідок наявності значної заборгованості комунальних підприємств та не проведення відшкодування надавачам послуг пільг і субсидій у грудні 2017 року і в січні 2018-го у ПрАТ «Волиньобленерго» утворилася суттєва недоплата перед ДП «Енергоринок».

Така ситуація загрожує імовірним обмеженням електропостачання для усієї Волинської області.

З огляду на таку складну ситуацію ПрАТ «Волиньобленерго» змушене буде застосувати адресні відключення.

ПрАТ «Волиньобленерго» добре розуміє наслідки застосування заходів, що пов’язані з припиненням електропостачання цих неплатників, однак не може поставити під загрозу електропостачання усієї Волинської області.

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Теги: «Волиньобленерго», борги
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