Волинянка випробовує свої здібності на кастингу «Х-Фактор»
Сьогодні, 14:42
Дівчина з Волині Катерина Гулюк взяла участь у кастингу відомого популярного телешоу «Х-Фактор», який наразі проходить у Львові.
Про це повідомив луцький музикант Сергій Скулинець на своїй сторінці у Facebook.
"Сьогодні наша Волиняночка, солістка гурту Шанс-Music Катя Гулюк,взяла участь у кастингу Х-фактор.м.Львів.Бажаємо Катерині успіху!!!", - йдеться в дописі.
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Про це повідомив луцький музикант Сергій Скулинець на своїй сторінці у Facebook.
"Сьогодні наша Волиняночка, солістка гурту Шанс-Music Катя Гулюк,взяла участь у кастингу Х-фактор.м.Львів.Бажаємо Катерині успіху!!!", - йдеться в дописі.
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