Волинянка випробовує свої здібності на кастингу «Х-Фактор»

Катерина Гулюк взяла участь у кастингу відомого популярного телешоу «Х-Фактор», який наразі проходить у Львові.



Про це повідомив луцький музикант Сергій Скулинець на своїй сторінці у



"Сьогодні наша Волиняночка, солістка гурту Шанс-Music Катя Гулюк,взяла участь у кастингу Х-фактор.м.Львів.Бажаємо Катерині успіху!!!", - йдеться в дописі.



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