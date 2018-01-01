Бабачиха Маруся напрогнозувала ранню весну. ФОТО





Прокинулась бабачиха у четвер, 15 лютого. Про це повідомляє



Традиційно бабаків, котрі мешкають в екоцентрі, будять на Стрітення Господнє. Цього року мали віщувати двоє гризунів. Проте зупинились на кандидатурі Марусі. Будити її довго не довелось, вона прокинулась швидко і була досить активною, "хоч і трохи розгубленою".



Зоолог Віктор Червоний зазначив, що поведінка тварин свідчить, що весна прийде раніше. За прикметами, якщо на Стрітення немає сонечка і бабак не злякався своєї тіні, значить весна буде ранньою.



Відповідно до прогнозів Марусі, на українців чекає рання весна. Зоологи кажуть, що її можна очікувати вже через шість тижнів. Варто зазначити, що торік віщування бабачихи справдились. Будять бабаків у Львові вже 10 років.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові святкували День бабака. За прогнозом бабачихи Марусі - весна буде ранньою.Прокинулась бабачиха у четвер, 15 лютого. Про це повідомляє «Твоє місто». Традиційно бабаків, котрі мешкають в екоцентрі, будять на Стрітення Господнє. Цього року мали віщувати двоє гризунів. Проте зупинились на кандидатурі Марусі. Будити її довго не довелось, вона прокинулась швидко і була досить активною, "хоч і трохи розгубленою".Зоолог Віктор Червоний зазначив, що поведінка тварин свідчить, що весна прийде раніше. За прикметами, якщо на Стрітення немає сонечка і бабак не злякався своєї тіні, значить весна буде ранньою.Відповідно до прогнозів Марусі, на українців чекає рання весна. Зоологи кажуть, що її можна очікувати вже через шість тижнів. Варто зазначити, що торік віщування бабачихи справдились. Будять бабаків у Львові вже 10 років.

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