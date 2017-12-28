Повідомили, які вчителі отримуватимуть надбавку до зарплати
15 лютий, 21:01
Для вчителів підготовчих класів спеціальних шкіл, а також для педагогічних працівників і помічників вихователів в інклюзивних класах (групах) усіх освітніх закладів встановлено надбавки у розмірі 15% та 20%.
Відповідне рішення ухвалив уряд України, - передає УНН з посиланням на повідомлення Міністерства освіти та науки.
“Відтепер вчителі в підготовчих класах спеціальних закладів загальної середньої освіти отримуватимуть доплату 20% за класне керівництво. Також педагоги таких класів матимуть 15% надбавки за перевірку зошитів”, — розповіли у міністерстві.
За словами міністра освіти і науки Лілії Гриневич, це дозволить усунути нерівність в оплаті праці тих вчителів, які працюють у підготовчих класах спеціальних шкіл.
Зазначається також, що окрему доплату в граничному розмірі 20% також встановлено для педпрацівників та помічників вихователів, які працюють в інклюзивних класах чи групах. Це поширюватиметься на заклади дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти.
Нагадаємо, з 1 січня 2018 року у середньому заробітні плати вчителів середньої школи зросли на 25%.
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Відповідне рішення ухвалив уряд України, - передає УНН з посиланням на повідомлення Міністерства освіти та науки.
“Відтепер вчителі в підготовчих класах спеціальних закладів загальної середньої освіти отримуватимуть доплату 20% за класне керівництво. Також педагоги таких класів матимуть 15% надбавки за перевірку зошитів”, — розповіли у міністерстві.
За словами міністра освіти і науки Лілії Гриневич, це дозволить усунути нерівність в оплаті праці тих вчителів, які працюють у підготовчих класах спеціальних шкіл.
Зазначається також, що окрему доплату в граничному розмірі 20% також встановлено для педпрацівників та помічників вихователів, які працюють в інклюзивних класах чи групах. Це поширюватиметься на заклади дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти.
Нагадаємо, з 1 січня 2018 року у середньому заробітні плати вчителів середньої школи зросли на 25%.
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