вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 16 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 16 лютого
У п’ятницю у Волинській області буде хмарна погода з проясненнями.

У Луцьку, Володимир-Волинському, Світязі, Любешові — без опадів. У Ковелі, Маневичах можливий невеликий дощ зі снігом за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі до -5…-2 градусів, удень підніметься до 0…+2. Вітер південний, західний, південно-східний і південно-західний, 1-5 м/с.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз, погода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
НАБУ зобов'язали перевірити, як Палиця ходив на роботу. УХВАЛА СУДУ
Експерт: Підвищення проїзду в Луцьку роблять «таємно»
Експерт розповів, чого може боятися Ігор Палиця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мистецтво на службі держави чи зброя в руках ворога?
15 лютий, 21:00
Аварія у Луцьку: бус врізався у Suzuki
15 лютий, 20:53
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 16 лютого
15 лютий, 20:00
Лучан запрошують на фотовиставку «Розстріляний Майдан»
15 лютий, 19:21
Син Пащенка заявив про створення нового таксі в Луцьку
15 лютий, 19:01
Схожі новини
Синоптики розповіли, якою буде погода у найближчі дні Синоптики розповіли, якою буде погода у найближчі дні
15 лютий, 16:29
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 15 лютого Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 15 лютого
14 лютий, 20:00
Ожеледиця і снігопади: в Україну йде негода Ожеледиця і снігопади: в Україну йде негода
13 лютий, 15:18
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 13 лютого Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 13 лютого
12 лютий, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Мистецтво на службі держави чи зброя в руках ворога?
15 лютий, 21:00
 1
Віталій Бровін розповів, що буде на місці «Карамелі». ОНОВЛЕНО
15 лютий, 17:55
 1
Прапори і червоні гвоздики: у Луцьку вшанували воїнів-афганців. ФОТО
15 лютий, 16:27
 1
«Волиньобленерго» назвало список найбільших боржників та погрожує відключенням
15 лютий, 14:41
 1
Як у «ПортCity» закоханих одружували за 5 хвилин. ФОТО
15 лютий, 08:55
 1
Медіа
відео
1/8