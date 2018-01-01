Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 16 лютого





У Луцьку, Володимир-Волинському, Світязі, Любешові — без опадів. У Ковелі, Маневичах можливий невеликий дощ зі снігом за даними Sinoptik.ua.



Температура повітря вночі до -5…-2 градусів, удень підніметься до 0…+2. Вітер південний, західний, південно-східний і південно-західний, 1-5 м/с.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю у Волинській області буде хмарна погода з проясненнями.У Луцьку, Володимир-Волинському, Світязі, Любешові — без опадів. У Ковелі, Маневичах можливий невеликий дощ зі снігом за даними Sinoptik.ua.Температура повітря вночі до -5…-2 градусів, удень підніметься до 0…+2. Вітер південний, західний, південно-східний і південно-західний, 1-5 м/с.

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