Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 16 лютого
15 лютий, 20:00
У п’ятницю у Волинській області буде хмарна погода з проясненнями.
У Луцьку, Володимир-Волинському, Світязі, Любешові — без опадів. У Ковелі, Маневичах можливий невеликий дощ зі снігом за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до -5…-2 градусів, удень підніметься до 0…+2. Вітер південний, західний, південно-східний і південно-західний, 1-5 м/с.
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У Луцьку, Володимир-Волинському, Світязі, Любешові — без опадів. У Ковелі, Маневичах можливий невеликий дощ зі снігом за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до -5…-2 градусів, удень підніметься до 0…+2. Вітер південний, західний, південно-східний і південно-західний, 1-5 м/с.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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