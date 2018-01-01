Де на Волині та у Луцьку не буде світла 16 лютого
15 лютий, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 16 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 17:00
м. Володимир-Волинський, вул. Берегового, Б.Хмельницького, Мальчевського, Л.Курбаса, І.Богуна, Зелена
Горохівський район
1.м.Горохів
09:00-17:00
Державна інспекція с/г у Волинській області адмінприміщення м. Горохів, вул. Галана
СТ "Горохівський ринок"-Контора
м. Горохів, вул. Козацька
СТ "Горохівський ринок"-Павільйон м'ясний
ФОП Віктович Ж.А-Магазин "Край"
ФОП Стопачинська О.М.-Перукарня
ФОП Мохончук Л.І-магазин "Мрія"
ТзОВ "Еталон"-Контора м. Горохів:
вул. Ринкова,
вул. Соснова,
вул. Галана,
пров. Галана,
вул. Б. Хмельницького
вул. Пугачова,
пров. Лісний,
вул. Січових Стрільців
Іваничівський район
1. 10:00-17:00 с. Космівка вул. Б.Хмельницького, вул. Центральна, вул. Долинка.
2. 9:00-17:00 смт. Іваничі вул. Підцерква 30, вул. Ювілейна, вул. Заводська 23,25.
Ківерцівський район
1. 10:00-14:00
ЗТП-298 смт. Олика
Відділ освіти Ківерцівської РДА
ЗТП-298 смт. Олика
вул. Шкільна, буд. (непарні 17-39),20,26,30,32
вул. П.Мирного, буд. 1-18
вул. Садова, буд. 2-15
вул. Шкільна, буд. 4-10,9а,11,13,15
вул. Польова, буд. 3-14
2. 8:30-16:30 КТП-154 с.Прилуцьке
КТП-154 с.Прилуцьке
вул.Квітнева,буд.1-30, с.Прилуцьке
3. 8:30-16:30 КТП-559 с.Прилуцьке
КТП-559 с.Прилуцьке
вул.Ів.Франка,2-10/парні/,вул.Залізнична,29,31,33
Луцький район
1. 10:00-17:00
с. Підгайці вул. Вереснева
Любомльський та Шацький райони
1. Школи, Магазини, АЗСи, СТО с. Радехів, Вишнів.
2 Л-26-06 бази відпочинку ур.Гряда
3 КТП-400 Магазин. побут с. Куснища вул.:Л. Українки, Дружби, Матеюка
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-68 09:00-17:00 Магазин «Автодім», Св. Михайлівська церква м.Нововолинськ
вул.Рилєєва
2 ПЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-5 09:00-17:00 Магазини: «Вепр», «Грайлик», «Декор», «Супер», «Статус», «Спорт ліга»; ломбард, нотаріус м.Нововолинськ
вул.Шахтарська, 1, 3
вул.Св.Володимира, 26-30
б-р Шевченка, 25
Рожищенський район
1. 9:00-17:00 с.Олександрівка магазин.
с.Олександрівка вул.Дачна
2 ПЛ-0,4 кВ від
КТП-32 9:00-17:00 с.Пожарки зернотік. с.Пожарки в.Радянська, Молодіжна, Тиха.
3 ПЛ-0,4 кВ від
КТП-120 9:00-17:00 с.Романів
4 ПЛ-0,4 кВ від
КТП-281 9:00-17:00 с.Кобче церква, контора клуб, школа, магазин, торговий кіоск. с.Кобче в.Тиха, Ювілейна, Квітнева, Центральна.
5 ПЛ-0,4 кВ від
КТП-136 9:00-17:00 с.Топільне кіоск с.Топільне в.Шевченка.
м.Рожище в.Черняховського, Комарова, Українська, Г.УПА.
6 ПЛ-0,4 кВ від
КТП-174 9:00-17:00 с.Підгірне ДКУ, столярний цех. с.Підгірне.
7 КТП-321 відкл.ПЛ-10кВ Л 30-03 9:00-17:00 смт.Дубище КНС
смт.Дубище вул..Зелена, Грушевського.
Старовижівський район
1. 10:00-16:00 с Брідки вул Зелена, Мирна, Ветеранів, Підрічна, Прибережна
2 КТП-38 Л-1.2 10:00-16:00 смт Ст Вижівка вул Франка, Залізнична, Коцюбинського
3 КТП-170 Л-1,2 10:00-16:00 смт Ст Вижівка вул Піонерська, Карбишева
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 17:00
м. Володимир-Волинський, вул. Берегового, Б.Хмельницького, Мальчевського, Л.Курбаса, І.Богуна, Зелена
Горохівський район
1.м.Горохів
09:00-17:00
Державна інспекція с/г у Волинській області адмінприміщення м. Горохів, вул. Галана
СТ "Горохівський ринок"-Контора
м. Горохів, вул. Козацька
СТ "Горохівський ринок"-Павільйон м'ясний
ФОП Віктович Ж.А-Магазин "Край"
ФОП Стопачинська О.М.-Перукарня
ФОП Мохончук Л.І-магазин "Мрія"
ТзОВ "Еталон"-Контора м. Горохів:
вул. Ринкова,
вул. Соснова,
вул. Галана,
пров. Галана,
вул. Б. Хмельницького
вул. Пугачова,
пров. Лісний,
вул. Січових Стрільців
Іваничівський район
1. 10:00-17:00 с. Космівка вул. Б.Хмельницького, вул. Центральна, вул. Долинка.
2. 9:00-17:00 смт. Іваничі вул. Підцерква 30, вул. Ювілейна, вул. Заводська 23,25.
Ківерцівський район
1. 10:00-14:00
ЗТП-298 смт. Олика
Відділ освіти Ківерцівської РДА
ЗТП-298 смт. Олика
вул. Шкільна, буд. (непарні 17-39),20,26,30,32
вул. П.Мирного, буд. 1-18
вул. Садова, буд. 2-15
вул. Шкільна, буд. 4-10,9а,11,13,15
вул. Польова, буд. 3-14
2. 8:30-16:30 КТП-154 с.Прилуцьке
КТП-154 с.Прилуцьке
вул.Квітнева,буд.1-30, с.Прилуцьке
3. 8:30-16:30 КТП-559 с.Прилуцьке
КТП-559 с.Прилуцьке
вул.Ів.Франка,2-10/парні/,вул.Залізнична,29,31,33
Луцький район
1. 10:00-17:00
с. Підгайці вул. Вереснева
Любомльський та Шацький райони
1. Школи, Магазини, АЗСи, СТО с. Радехів, Вишнів.
2 Л-26-06 бази відпочинку ур.Гряда
3 КТП-400 Магазин. побут с. Куснища вул.:Л. Українки, Дружби, Матеюка
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-68 09:00-17:00 Магазин «Автодім», Св. Михайлівська церква м.Нововолинськ
вул.Рилєєва
2 ПЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-5 09:00-17:00 Магазини: «Вепр», «Грайлик», «Декор», «Супер», «Статус», «Спорт ліга»; ломбард, нотаріус м.Нововолинськ
вул.Шахтарська, 1, 3
вул.Св.Володимира, 26-30
б-р Шевченка, 25
Рожищенський район
1. 9:00-17:00 с.Олександрівка магазин.
с.Олександрівка вул.Дачна
2 ПЛ-0,4 кВ від
КТП-32 9:00-17:00 с.Пожарки зернотік. с.Пожарки в.Радянська, Молодіжна, Тиха.
3 ПЛ-0,4 кВ від
КТП-120 9:00-17:00 с.Романів
4 ПЛ-0,4 кВ від
КТП-281 9:00-17:00 с.Кобче церква, контора клуб, школа, магазин, торговий кіоск. с.Кобче в.Тиха, Ювілейна, Квітнева, Центральна.
5 ПЛ-0,4 кВ від
КТП-136 9:00-17:00 с.Топільне кіоск с.Топільне в.Шевченка.
м.Рожище в.Черняховського, Комарова, Українська, Г.УПА.
6 ПЛ-0,4 кВ від
КТП-174 9:00-17:00 с.Підгірне ДКУ, столярний цех. с.Підгірне.
7 КТП-321 відкл.ПЛ-10кВ Л 30-03 9:00-17:00 смт.Дубище КНС
смт.Дубище вул..Зелена, Грушевського.
Старовижівський район
1. 10:00-16:00 с Брідки вул Зелена, Мирна, Ветеранів, Підрічна, Прибережна
2 КТП-38 Л-1.2 10:00-16:00 смт Ст Вижівка вул Франка, Залізнична, Коцюбинського
3 КТП-170 Л-1,2 10:00-16:00 смт Ст Вижівка вул Піонерська, Карбишева
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