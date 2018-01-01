Де на Волині та у Луцьку не буде світла 16 лютого





Володимир-Волинський район



1. 09:00 – 17:00

м. Володимир-Волинський, вул. Берегового, Б.Хмельницького, Мальчевського, Л.Курбаса, І.Богуна, Зелена



Горохівський район



1.м.Горохів

09:00-17:00

Державна інспекція с/г у Волинській області адмінприміщення м. Горохів, вул. Галана

СТ "Горохівський ринок"-Контора

м. Горохів, вул. Козацька

СТ "Горохівський ринок"-Павільйон м'ясний

ФОП Віктович Ж.А-Магазин "Край"

ФОП Стопачинська О.М.-Перукарня

ФОП Мохончук Л.І-магазин "Мрія"

ТзОВ "Еталон"-Контора м. Горохів:

вул. Ринкова,

вул. Соснова,

вул. Галана,

пров. Галана,

вул. Б. Хмельницького

вул. Пугачова,

пров. Лісний,

вул. Січових Стрільців



Іваничівський район



1. 10:00-17:00 с. Космівка вул. Б.Хмельницького, вул. Центральна, вул. Долинка.



2. 9:00-17:00 смт. Іваничі вул. Підцерква 30, вул. Ювілейна, вул. Заводська 23,25.





Ківерцівський район



1. 10:00-14:00

ЗТП-298 смт. Олика

Відділ освіти Ківерцівської РДА

ЗТП-298 смт. Олика

вул. Шкільна, буд. (непарні 17-39),20,26,30,32

вул. П.Мирного, буд. 1-18

вул. Садова, буд. 2-15

вул. Шкільна, буд. 4-10,9а,11,13,15

вул. Польова, буд. 3-14

2. 8:30-16:30 КТП-154 с.Прилуцьке

КТП-154 с.Прилуцьке

вул.Квітнева,буд.1-30, с.Прилуцьке

3. 8:30-16:30 КТП-559 с.Прилуцьке

КТП-559 с.Прилуцьке

вул.Ів.Франка,2-10/парні/,вул.Залізнична,29,31,33





Луцький район



1. 10:00-17:00

с. Підгайці вул. Вереснева



Любомльський та Шацький райони



1. Школи, Магазини, АЗСи, СТО с. Радехів, Вишнів.

2 Л-26-06 бази відпочинку ур.Гряда

3 КТП-400 Магазин. побут с. Куснища вул.:Л. Українки, Дружби, Матеюка





місто Нововолинськ



1 ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-68 09:00-17:00 Магазин «Автодім», Св. Михайлівська церква м.Нововолинськ

вул.Рилєєва

2 ПЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-5 09:00-17:00 Магазини: «Вепр», «Грайлик», «Декор», «Супер», «Статус», «Спорт ліга»; ломбард, нотаріус м.Нововолинськ

вул.Шахтарська, 1, 3

вул.Св.Володимира, 26-30

б-р Шевченка, 25





Рожищенський район



1. 9:00-17:00 с.Олександрівка магазин.

с.Олександрівка вул.Дачна



2 ПЛ-0,4 кВ від

КТП-32 9:00-17:00 с.Пожарки зернотік. с.Пожарки в.Радянська, Молодіжна, Тиха.



3 ПЛ-0,4 кВ від

КТП-120 9:00-17:00 с.Романів

4 ПЛ-0,4 кВ від

КТП-281 9:00-17:00 с.Кобче церква, контора клуб, школа, магазин, торговий кіоск. с.Кобче в.Тиха, Ювілейна, Квітнева, Центральна.

5 ПЛ-0,4 кВ від

КТП-136 9:00-17:00 с.Топільне кіоск с.Топільне в.Шевченка.

м.Рожище в.Черняховського, Комарова, Українська, Г.УПА.



6 ПЛ-0,4 кВ від

КТП-174 9:00-17:00 с.Підгірне ДКУ, столярний цех. с.Підгірне.

7 КТП-321 відкл.ПЛ-10кВ Л 30-03 9:00-17:00 смт.Дубище КНС

смт.Дубище вул..Зелена, Грушевського.





Старовижівський район



1. 10:00-16:00 с Брідки вул Зелена, Мирна, Ветеранів, Підрічна, Прибережна

2 КТП-38 Л-1.2 10:00-16:00 смт Ст Вижівка вул Франка, Залізнична, Коцюбинського

3 КТП-170 Л-1,2 10:00-16:00 смт Ст Вижівка вул Піонерська, Карбишева









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 16 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 – 17:00м. Володимир-Волинський, вул. Берегового, Б.Хмельницького, Мальчевського, Л.Курбаса, І.Богуна, Зелена1.м.Горохів09:00-17:00Державна інспекція с/г у Волинській області адмінприміщення м. Горохів, вул. ГаланаСТ "Горохівський ринок"-Конторам. Горохів, вул. КозацькаСТ "Горохівський ринок"-Павільйон м'яснийФОП Віктович Ж.А-Магазин "Край"ФОП Стопачинська О.М.-ПерукарняФОП Мохончук Л.І-магазин "Мрія"ТзОВ "Еталон"-Контора м. Горохів:вул. Ринкова,вул. Соснова,вул. Галана,пров. Галана,вул. Б. Хмельницькоговул. Пугачова,пров. Лісний,вул. Січових Стрільців1. 10:00-17:00 с. Космівка вул. Б.Хмельницького, вул. Центральна, вул. Долинка.2. 9:00-17:00 смт. Іваничі вул. Підцерква 30, вул. Ювілейна, вул. Заводська 23,25.1. 10:00-14:00ЗТП-298 смт. ОликаВідділ освіти Ківерцівської РДАЗТП-298 смт. Оликавул. Шкільна, буд. (непарні 17-39),20,26,30,32вул. П.Мирного, буд. 1-18вул. Садова, буд. 2-15вул. Шкільна, буд. 4-10,9а,11,13,15вул. Польова, буд. 3-142. 8:30-16:30 КТП-154 с.ПрилуцькеКТП-154 с.Прилуцькевул.Квітнева,буд.1-30, с.Прилуцьке3. 8:30-16:30 КТП-559 с.ПрилуцькеКТП-559 с.Прилуцькевул.Ів.Франка,2-10/парні/,вул.Залізнична,29,31,331. 10:00-17:00с. Підгайці вул. Вереснева1. Школи, Магазини, АЗСи, СТО с. Радехів, Вишнів.2 Л-26-06 бази відпочинку ур.Гряда3 КТП-400 Магазин. побут с. Куснища вул.:Л. Українки, Дружби, Матеюка1 ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-68 09:00-17:00 Магазин «Автодім», Св. Михайлівська церква м.Нововолинськвул.Рилєєва2 ПЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-5 09:00-17:00 Магазини: «Вепр», «Грайлик», «Декор», «Супер», «Статус», «Спорт ліга»; ломбард, нотаріус м.Нововолинськвул.Шахтарська, 1, 3вул.Св.Володимира, 26-30б-р Шевченка, 251. 9:00-17:00 с.Олександрівка магазин.с.Олександрівка вул.Дачна2 ПЛ-0,4 кВ відКТП-32 9:00-17:00 с.Пожарки зернотік. с.Пожарки в.Радянська, Молодіжна, Тиха.3 ПЛ-0,4 кВ відКТП-120 9:00-17:00 с.Романів4 ПЛ-0,4 кВ відКТП-281 9:00-17:00 с.Кобче церква, контора клуб, школа, магазин, торговий кіоск. с.Кобче в.Тиха, Ювілейна, Квітнева, Центральна.5 ПЛ-0,4 кВ відКТП-136 9:00-17:00 с.Топільне кіоск с.Топільне в.Шевченка.м.Рожище в.Черняховського, Комарова, Українська, Г.УПА.6 ПЛ-0,4 кВ відКТП-174 9:00-17:00 с.Підгірне ДКУ, столярний цех. с.Підгірне.7 КТП-321 відкл.ПЛ-10кВ Л 30-03 9:00-17:00 смт.Дубище КНСсмт.Дубище вул..Зелена, Грушевського.1. 10:00-16:00 с Брідки вул Зелена, Мирна, Ветеранів, Підрічна, Прибережна2 КТП-38 Л-1.2 10:00-16:00 смт Ст Вижівка вул Франка, Залізнична, Коцюбинського3 КТП-170 Л-1,2 10:00-16:00 смт Ст Вижівка вул Піонерська, Карбишева

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію