Мистецтво на службі держави чи зброя в руках ворога?
15 лютий, 21:00
Чотири роки в Україні війна. Чотири роки частина наших громадян живе новинами з фронту, а інша не помічає жодних змін.
Ці ж дискусії точаться і щодо виступів українських артистів в Росії, - повідомили в редакції ток-шоу.
Отож, чи може бути мистецтво поза політикою? І чи може політика бути мистецтвом? Чи мають моральне право українські виконавці виступати в Росії? Чи варто забороняти радянські фільми, щоб викорінити «совок» з українців та чи повинна культурна еліта йти у політику?
Усе про сучасну культурну політику України у головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу Протилежний Погляд LIVE.
Дивіться прямий ефір цієї п’ятниці, 16 лютого, о 17:30, та у повторі програми у неділю о 19:00 на телеканалі «Нова Волинь».
Гості студії: Роман Хорзов, бізнесмен-ресторатор, та Ігор Алексєєв, громадський діяч, член виконавчого комітету ЛМР.
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Ці ж дискусії точаться і щодо виступів українських артистів в Росії, - повідомили в редакції ток-шоу.
Отож, чи може бути мистецтво поза політикою? І чи може політика бути мистецтвом? Чи мають моральне право українські виконавці виступати в Росії? Чи варто забороняти радянські фільми, щоб викорінити «совок» з українців та чи повинна культурна еліта йти у політику?
Усе про сучасну культурну політику України у головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу Протилежний Погляд LIVE.
Дивіться прямий ефір цієї п’ятниці, 16 лютого, о 17:30, та у повторі програми у неділю о 19:00 на телеканалі «Нова Волинь».
Гості студії: Роман Хорзов, бізнесмен-ресторатор, та Ігор Алексєєв, громадський діяч, член виконавчого комітету ЛМР.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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