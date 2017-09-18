Мистецтво на службі держави чи зброя в руках ворога?

Чотири роки в Україні війна. Чотири роки частина наших громадян живе новинами з фронту, а інша не помічає жодних змін.Ці ж дискусії точаться і щодо виступів українських артистів в Росії, - повідомили в редакції ток-шоу.Отож, чи може бути мистецтво поза політикою? І чи може політика бути мистецтвом? Чи мають моральне право українські виконавці виступати в Росії? Чи варто забороняти радянські фільми, щоб викорінити «совок» з українців та чи повинна культурна еліта йти у політику?Усе про сучасну культурну політику України у головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу Протилежний Погляд LIVE.Дивіться прямий ефір цієї п’ятниці, 16 лютого, о 17:30, та у повторі програми у неділю о 19:00 на телеканалі «Нова Волинь».Гості студії:, бізнесмен-ресторатор, та, громадський діяч, член виконавчого комітету ЛМР.