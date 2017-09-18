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Мистецтво на службі держави чи зброя в руках ворога?

Мистецтво на службі держави чи зброя в руках ворога?
Чотири роки в Україні війна. Чотири роки частина наших громадян живе новинами з фронту, а інша не помічає жодних змін.

Ці ж дискусії точаться і щодо виступів українських артистів в Росії, - повідомили в редакції ток-шоу.

Отож, чи може бути мистецтво поза політикою? І чи може політика бути мистецтвом? Чи мають моральне право українські виконавці виступати в Росії? Чи варто забороняти радянські фільми, щоб викорінити «совок» з українців та чи повинна культурна еліта йти у політику?

Усе про сучасну культурну політику України у головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу Протилежний Погляд LIVE.

Дивіться прямий ефір цієї п’ятниці, 16 лютого, о 17:30, та у повторі програми у неділю о 19:00 на телеканалі «Нова Волинь».

Гості студії: Роман Хорзов, бізнесмен-ресторатор, та Ігор Алексєєв, громадський діяч, член виконавчого комітету ЛМР.



Мистецтво на службі держави чи зброя в руках ворога?


Мистецтво на службі держави чи зброя в руках ворога?

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Теги: варте уваги, Протилежний Погляд LIVE, мистецтво
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