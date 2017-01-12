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Аварія у Луцьку: бус врізався у Suzuki

Аварія у Луцьку: бус врізався у Suzuki
У Луцьку на пішохідному переході сталась аварія: мікроавтобус врізався у легковик.

Про це повідомив Район.Луцьк.

Інцидент трапився сьогодні, 15 лютого, близько 16:00, на проспекті Перемоги неподалік від школи №5. Мікроавтобус Mercedes Sprinter «наздогнав» на переході легковик Suzuki Splash.

Вочевидь, жінка, яка перебувала за кермом «японця», різко загальмував, а водій буса не дотримався безпечної дистанції та не встиг зреагувати і припустив зіткнення з автівкою, що їхала попереду.

На місці працювали патрульні поліцейські. За попередньою інформацією, у автопригоді ніхто не постраждав. Легковик пошкоджений: в нього розбитий задній бампер і деформовані двері багажного відділення.

Деталі інциденту з'ясовуються.
Аварія у Луцьку: бус врізався у Suzuki
Аварія у Луцьку: бус врізався у Suzuki
Аварія у Луцьку: бус врізався у Suzuki

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Теги: аварія, Перемоги
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