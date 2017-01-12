Аварія у Луцьку: бус врізався у Suzuki





Про це повідомив



Інцидент трапився сьогодні, 15 лютого, близько 16:00, на проспекті Перемоги неподалік від школи №5. Мікроавтобус Mercedes Sprinter «наздогнав» на переході легковик Suzuki Splash.



Вочевидь, жінка, яка перебувала за кермом «японця», різко загальмував, а водій буса не дотримався безпечної дистанції та не встиг зреагувати і припустив зіткнення з автівкою, що їхала попереду.



На місці працювали патрульні поліцейські. За попередньою інформацією, у автопригоді ніхто не постраждав. Легковик пошкоджений: в нього розбитий задній бампер і деформовані двері багажного відділення.



Деталі інциденту з'ясовуються.



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