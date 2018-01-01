Одним махом ліквідували 4 «бурштинові» цехи на Волині

У Маневицькому районі правоохоронці викрили відразу чотири підпільні цехи, які займалися обробкою бурштину.Про це повідомили у СК ГУНП в області.Працівники обласного управління захисту економіки, слідчого управління поліції та прокуратури викрили та припинили діяльність чотирьох підпільних цехів з обробки бурштину.Правоохоронці встановили місце знаходження підпільних виробництв з його обробки. Чотири цехи знаходилися в одному з населених пунктів Маневицького району.Оперативники управління захисту економіки у Волинській області Нацполіції та слідчі Головного управління поліції у Волинській області провели санкціоновані обшуки у підпільних цехах та за місцем мешкання причетних до незаконної діяльності осіб.Поліцейські вилучили 170 кілограмів обробленого і необробленого «сонячного» каміння різної фракції. Крім того, було вилучено і обладнання для його обробки. Готову продукцію експортували за межі країни.За попередніми даними, вартість дорогоцінного каміння становить понад 500 тисяч гривень.Проводяться подальші заходи, спрямовані на встановлення інших фактів злочинної діяльності фігурантів та повного кола осіб, причетних до протиправної діяльності з незаконного видобутку бурштину-сирцю.