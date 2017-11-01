Взяли під варту підозрюваного у зґвалтуванні дитини біля Луцька





Про це повідомляє



Про поступлення неповнолітньої пацієнтки з ознаками зґвалтування правоохоронців повідомили лікарі.



Школярка з якихось причин у пізню пору опинилася у товаристві трьох чоловіків. З ними вночі вона переїхала в один із відпочинкових закладів неподалік Луцька. У компанії був 26-річний чоловік, який уже мав раніше проблеми і законом. Будучи під дією наркотиків, він зґвалтував дівчинку.



Правоохоронці затримали підозрюваного. Для нього уже обрали запобіжний захід – у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Раніше судимий чоловік зґвалтував 14 річну дівчинку з Рожищенського району.Про це повідомляє Вісник і К Про поступлення неповнолітньої пацієнтки з ознаками зґвалтування правоохоронців повідомили лікарі.Школярка з якихось причин у пізню пору опинилася у товаристві трьох чоловіків. З ними вночі вона переїхала в один із відпочинкових закладів неподалік Луцька. У компанії був 26-річний чоловік, який уже мав раніше проблеми і законом. Будучи під дією наркотиків, він зґвалтував дівчинку.Правоохоронці затримали підозрюваного. Для нього уже обрали запобіжний захід – у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб.

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