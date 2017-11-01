Взяли під варту підозрюваного у зґвалтуванні дитини біля Луцька
15 лютий, 21:24
Раніше судимий чоловік зґвалтував 14 річну дівчинку з Рожищенського району.
Про це повідомляє Вісник і К.
Про поступлення неповнолітньої пацієнтки з ознаками зґвалтування правоохоронців повідомили лікарі.
Школярка з якихось причин у пізню пору опинилася у товаристві трьох чоловіків. З ними вночі вона переїхала в один із відпочинкових закладів неподалік Луцька. У компанії був 26-річний чоловік, який уже мав раніше проблеми і законом. Будучи під дією наркотиків, він зґвалтував дівчинку.
Правоохоронці затримали підозрюваного. Для нього уже обрали запобіжний захід – у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб.
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Про це повідомляє Вісник і К.
Про поступлення неповнолітньої пацієнтки з ознаками зґвалтування правоохоронців повідомили лікарі.
Школярка з якихось причин у пізню пору опинилася у товаристві трьох чоловіків. З ними вночі вона переїхала в один із відпочинкових закладів неподалік Луцька. У компанії був 26-річний чоловік, який уже мав раніше проблеми і законом. Будучи під дією наркотиків, він зґвалтував дівчинку.
Правоохоронці затримали підозрюваного. Для нього уже обрали запобіжний захід – у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб.
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Коментарі 2
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Аххахххааа...нормальні в 14 років не соваються з мужиками в 2 рази старшими за себе вночі по генделикам і готелям.
Шлюшковате школоло, яке на вигляд, напевно, років 20-25 телятко.
Пацана пожалів би, але пишуть, що рецидивіст, значить нехай відповідає, навіть якщо по взаємній згоді все було