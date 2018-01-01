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Люди «здали» патрульним підозрілих чоловіків

Люди «здали» патрульним підозрілих чоловіків
Екіпаж патрульних 15 лютого отримав повідомлення про підозрілих осіб, які обходять квартири по вулиці Винниченка у Луцьку. На них патрульним вказали пильні мешканці.

Про це повідомили в управлінні патрульної поліції у Волинській області.

Заявники повідомили, що двоє чоловіків відвідують мешканців та пропонують послуги з встановлення газового обладнання.

«Ми зрозуміли, що таким чином ці люди входять в довіру і, можливо, мають приховані наміри вчиняти незаконні дії», - розповів інспектор патрульної поліції Віктор.

Окрім того, поліцейські отримали орієнтування, що перед цим на одній з вулиць Луцька схожі за описом чоловіки вчинили крадіжку грошей.

Патрульні затримали осіб та доставили їх у відділ поліції для дачі пояснень слідчому.

Попередньо відомо, що один з них уже мав проблеми з законом, інший є громадянином сусідньої країни.

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Теги: патрульні, поліція, Луцьк
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Коментарі 1
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молодці, оце робота
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