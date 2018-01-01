Люди «здали» патрульним підозрілих чоловіків

Екіпаж патрульних 15 лютого отримав повідомлення про підозрілих осіб, які обходять квартири по вулиці Винниченка у Луцьку. На них патрульним вказали пильні мешканці.Про це повідомили в управлінні патрульної поліції у Волинській області.Заявники повідомили, що двоє чоловіків відвідують мешканців та пропонують послуги з встановлення газового обладнання.«Ми зрозуміли, що таким чином ці люди входять в довіру і, можливо, мають приховані наміри вчиняти незаконні дії», - розповів інспектор патрульної поліції Віктор.Окрім того, поліцейські отримали орієнтування, що перед цим на одній з вулиць Луцька схожі за описом чоловіки вчинили крадіжку грошей.Патрульні затримали осіб та доставили їх у відділ поліції для дачі пояснень слідчому.Попередньо відомо, що один з них уже мав проблеми з законом, інший є громадянином сусідньої країни.