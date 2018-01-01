У Луцьку збирають гроші для дітей, в яких війна забрала батьків





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Виставка-ярмарок «365 днів любові» на підтримку дітей, батьки яких загинули в АТО, стартувала у бібліотеці для юнацтва. Серед виробів – роботи Ольги Ляшук і її чотирирічного сина Матвійка. Голова сім’ї Максим служив у батальйоні «Світязь». Загинув влітку 2014-го.



«Виходячи «зеленим коридором» з Іловайського котла, він загинув разом зі своїми побратимами з батальйону. Час – хороший лікар, хоча такі переживання не стрираються з душі. Ти живеш постійно із цим болем. Найбільш важко, коли приходять пам’ятні дати: дата загибелі», – розповіла Ольга Ляшук.



Ідея провести ярмарок належить місцевому волонтерському рухові, а книгозбірня стала для дружин та дітей загиблих героїв місцем зустрічей. Тут збиралися, займалися рукоділлям, каже бібліотекарка Любов Фрадинська.



«Разом із волонтерами виготовляли сердечка. Навіть одна із жінок принесла швейну машинку, і ми тут шили, чаювали, спілкувалися. Шили сердечка, в які вкладали любов і тепло», - зазначила Фрадинська.



Галині Галатюк плести сердечка та в’язати іграшки допомагала донька Аріна. Жінка розповідає, що у ці роботи вклала серце і душу, адже робили це в пам’ять про коханого чоловіка Олега: «Я люблю його, і не важливо, що його немає. Росте донечка, вона дуже на нього схожа. Мені хотілося, щоб коли люди купували це, то на енергетичному рівні відчували, що це – любов».



Олег, чоловік Галини, служив в 58-й окремій мотопіхотній бригаді. Загинув наприкінці 2015-го поблизу села Новобахмутівка Донецької області. Цей біль лишиться назавжди, каже Галина і додає: серце зігріває те, що Олег таки встиг побачити і потримати на руках доньку.



«Як ми взнали, що я вагітна, чоловікові через 2 дні прийшла повістка, і його забрали. Коли мене кесерили, я його просила: в будь-який спосіб приїдь, і він приїхав, взяв її на руки вперше. А в ніч з 21 на 22 грудня його не стало – підірвався на розтяжці», - зазначила вона.



Нині волонтери, які організували виставку, опікуються 221-єю дитиною, що росте без батька. Усі зібрані під час ярмарку гроші підуть на їхні потреби. Ярмарок триватиме в обласній бібліотеці для юнацтва ще три дні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани збирали кошти для дітей, у котрих війна відібрала татусів. Волонтери організували благодійний ярмарок, під час якого усі охочі могли придбати сувеніри, що своїми руками зробили діти та вдови військових.Про це повідомляє ВРД НСТУ Виставка-ярмарок «365 днів любові» на підтримку дітей, батьки яких загинули в АТО, стартувала у бібліотеці для юнацтва. Серед виробів – роботиі її чотирирічного сина. Голова сім’їслужив у батальйоні «Світязь». Загинув влітку 2014-го.«Виходячи «зеленим коридором» з Іловайського котла, він загинув разом зі своїми побратимами з батальйону. Час – хороший лікар, хоча такі переживання не стрираються з душі. Ти живеш постійно із цим болем. Найбільш важко, коли приходять пам’ятні дати: дата загибелі», – розповіла Ольга Ляшук.Ідея провести ярмарок належить місцевому волонтерському рухові, а книгозбірня стала для дружин та дітей загиблих героїв місцем зустрічей. Тут збиралися, займалися рукоділлям, каже бібліотекарка«Разом із волонтерами виготовляли сердечка. Навіть одна із жінок принесла швейну машинку, і ми тут шили, чаювали, спілкувалися. Шили сердечка, в які вкладали любов і тепло», - зазначила Фрадинська.плести сердечка та в’язати іграшки допомагала донька. Жінка розповідає, що у ці роботи вклала серце і душу, адже робили це в пам’ять про коханого чоловіка: «Я люблю його, і не важливо, що його немає. Росте донечка, вона дуже на нього схожа. Мені хотілося, щоб коли люди купували це, то на енергетичному рівні відчували, що це – любов».Олег, чоловік Галини, служив в 58-й окремій мотопіхотній бригаді. Загинув наприкінці 2015-го поблизу села Новобахмутівка Донецької області. Цей біль лишиться назавжди, каже Галина і додає: серце зігріває те, що Олег таки встиг побачити і потримати на руках доньку.«Як ми взнали, що я вагітна, чоловікові через 2 дні прийшла повістка, і його забрали. Коли мене кесерили, я його просила: в будь-який спосіб приїдь, і він приїхав, взяв її на руки вперше. А в ніч з 21 на 22 грудня його не стало – підірвався на розтяжці», - зазначила вона.Нині волонтери, які організували виставку, опікуються 221-єю дитиною, що росте без батька. Усі зібрані під час ярмарку гроші підуть на їхні потреби. Ярмарок триватиме в обласній бібліотеці для юнацтва ще три дні.

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