Савченко прокоментував, чи очолить ОДА на Волині

Олександр Савченко розповів, чи збирається на Волинь керувати облдержадміністрацією.



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Про те, що саме Олександр Савченко змінить Володимира Гунчика на посаді голови Волинської ОДА, повідомив першим нардеп Ігор Гузь. Володимира Гунчика вже не вперше таким чином «звільняють».



Генерал міліції Олександр Савченко донедавна займав посаду першого заступника голови Київської ОДА. З 2007 до 2010-го працював заступником Міністра внутрішніх справ України-начальником міліції громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України.



Журналісти поцікавилися у Савченка, чи вже збирає він валізи до Луцька.



«Мені в цьому всьому не подобається одне: що я є збудником цих всіх сплесків. Але то ваша робота, я ж тільки можу одне сказати з того, що про мене пишуть. Мені нецікаво, чи я там генерал-лейтенант, чи я генерал-полковник, я далекий від цього всього… Я ніколи не працював з «донецькими». Завжди подавав у відставку, коли приходили «донецькі». Як офіцер, як генерал ніколи не міг працювати із зеками. Оце точно я кажу: я така людина, принципова. Все інше - вибачте, але я не можу коментувати, тому що рішення приймають дві людини в нашій державі: прем’єр-міністр і президент», - зазначив Олександр Савченко.



Щодо планів на майбутнє каже, що нині «уп’яте на пенсії», а кадрові зміни у його житті можуть відбуватися несподівано.



«Не так давно в 16-му році я проходив всі відповідні спецперевірки, повинен був працювати у силових структурах. А коли до вересня 2016 року пройшов ці всі спецперевірки, то в листопаді я вже виявився радником губернатора, а потім першим заступником голови Київської ОДА. Я ж не вибираю. Я ніколи нічого собі не вибирав, на жаль. Крім дружини», - наголошує Савченко.



Про те, що у волинських ЗМІ його вже «призначають» на посаду губернатора, додає, дізнався від друзів. Однак з розмови зрозуміло, що один із ймовірних кандидатів на посаду губернатора пильно стежить за життям Волинь, принаймні за тим, що пишуть про нього місцеві ЗМІ.



«Я дізнався, що про мене пишуть на Волині від друзів. Я дійсно, скажімо, не можу спокійно спостерігати за життям. І повинен, звичайно, турбуватися і за Волинь. Раз так уже мою долю зводять з Волинню», - розповідає чоловік.



З діючим головою Волинської ОДА Володимиром Гучником Олександр Савченко особисто не знайомий. Принаймні так стверджує у відповідь на запитання про це.



«Ні. Ми ніколи не зустрічалися. Я з багатьма губернаторами не знайомий. З Володимиром Петровичем (якщо не помиляюся – Петровичем) не знайомий. Хоча біографію знаю. У мене була така робота, що я багато чого знаю. Тому якщо нас зведе доля, запрошую в гості», - наголошує Олександр Савченко.



Нагадаємо, 31 січня у ЗМІ повідомляли про ймовірний приїзд на Волинь президента України. 2 лютого Петро Порошенко нібито мав відвідати Рівненщину з робочим візитом, а на Волинь прибути, щоб представити нового голову Волинської ОДА.



Однак візиту не сталося. Володимир Гунчик прокоментував, що якби приїзд планували, він би знав про це першим.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. розповів, чи збирається на Волинь керувати облдержадміністрацією.Про це пише Волинь24 Про те, що саме Олександр Савченко змінитьна посаді голови Волинської ОДА, повідомив першим нардеп. Володимира Гунчика вже не вперше таким чином «звільняють».Генерал міліції Олександр Савченко донедавна займав посаду першого заступника голови Київської ОДА. З 2007 до 2010-го працював заступником Міністра внутрішніх справ України-начальником міліції громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України.Журналісти поцікавилися у Савченка, чи вже збирає він валізи до Луцька.«Мені в цьому всьому не подобається одне: що я є збудником цих всіх сплесків. Але то ваша робота, я ж тільки можу одне сказати з того, що про мене пишуть. Мені нецікаво, чи я там генерал-лейтенант, чи я генерал-полковник, я далекий від цього всього… Я ніколи не працював з «донецькими». Завжди подавав у відставку, коли приходили «донецькі». Як офіцер, як генерал ніколи не міг працювати із зеками. Оце точно я кажу: я така людина, принципова. Все інше - вибачте, але я не можу коментувати, тому що рішення приймають дві людини в нашій державі: прем’єр-міністр і президент», - зазначив Олександр Савченко.Щодо планів на майбутнє каже, що нині «уп’яте на пенсії», а кадрові зміни у його житті можуть відбуватися несподівано.«Не так давно в 16-му році я проходив всі відповідні спецперевірки, повинен був працювати у силових структурах. А коли до вересня 2016 року пройшов ці всі спецперевірки, то в листопаді я вже виявився радником губернатора, а потім першим заступником голови Київської ОДА. Я ж не вибираю. Я ніколи нічого собі не вибирав, на жаль. Крім дружини», - наголошує Савченко.Про те, що у волинських ЗМІ його вже «призначають» на посаду губернатора, додає, дізнався від друзів. Однак з розмови зрозуміло, що один із ймовірних кандидатів на посаду губернатора пильно стежить за життям Волинь, принаймні за тим, що пишуть про нього місцеві ЗМІ.«Я дізнався, що про мене пишуть на Волині від друзів. Я дійсно, скажімо, не можу спокійно спостерігати за життям. І повинен, звичайно, турбуватися і за Волинь. Раз так уже мою долю зводять з Волинню», - розповідає чоловік.З діючим головою Волинської ОДА Володимиром Гучником Олександр Савченко особисто не знайомий. Принаймні так стверджує у відповідь на запитання про це.«Ні. Ми ніколи не зустрічалися. Я з багатьма губернаторами не знайомий. З Володимиром Петровичем (якщо не помиляюся – Петровичем) не знайомий. Хоча біографію знаю. У мене була така робота, що я багато чого знаю. Тому якщо нас зведе доля, запрошую в гості», - наголошує Олександр Савченко.Нагадаємо, 31 січня у ЗМІ повідомляли про ймовірний приїзд на Волинь президента України. 2 лютогонібито мав відвідати Рівненщину з робочим візитом, а на Волинь прибути, щоб представити нового голову Волинської ОДА.Однак візиту не сталося. Володимир Гунчик прокоментував, що якби приїзд планували, він би знав про це першим.

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