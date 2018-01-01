У Луцьку рекламують інтернет-магазин, який продає наркотики

Інтернет-магазин, що займається продажем наркотиків, рекламують на вулицях Луцька. Рекламні наліпки невідомі особи розклеюють поблизу навчальних закладів та в місцях з великим скупченням молоді.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.Рекламні оголошення з самого ранку знімають інспектори департаменту муніципальної варти Луцька. Найбільше стікерів виявлено в районі шкіл, університетів та інших навчальних закладів та прилеглих вулицях.«Департамент уже звернувся з листом до НацПоліції по даних фактах», - йдеться у повідомленні.