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У Луцьку рекламують інтернет-магазин, який продає наркотики

У Луцьку рекламують інтернет-магазин, який продає наркотики
Інтернет-магазин, що займається продажем наркотиків, рекламують на вулицях Луцька. Рекламні наліпки невідомі особи розклеюють поблизу навчальних закладів та в місцях з великим скупченням молоді.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.

Рекламні оголошення з самого ранку знімають інспектори департаменту муніципальної варти Луцька. Найбільше стікерів виявлено в районі шкіл, університетів та інших навчальних закладів та прилеглих вулицях.

«Департамент уже звернувся з листом до НацПоліції по даних фактах», - йдеться у повідомленні.


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Теги: муніципали, Луцьк
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