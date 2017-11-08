Обрали керівника «Самооборони Волині»

Олександра Ніколайчука.



Про це йдеться у повідомленні на сторінці організації у Facebook.



«А у нас добра новина. Офіційно. Переобрали координатора «Самооборони Волині». Більшість голосів членів організації отримав Олександр Ніколайчук», - йдеться у повідомленні.



«Не забувайте, наша боротьба триває! Тримаймося разом!» - заявили в «Самообороні Волині».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Координатором громадського формування з охорони громадського порядку «Самооборона Волині» переобралиПро це йдеться у повідомленні на сторінці організації у Facebook.«А у нас добра новина. Офіційно. Переобрали координатора «Самооборони Волині». Більшість голосів членів організації отримав Олександр Ніколайчук», - йдеться у повідомленні.«Не забувайте, наша боротьба триває! Тримаймося разом!» - заявили в «Самообороні Волині».

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