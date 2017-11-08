Обрали керівника «Самооборони Волині»
Сьогодні, 00:07
Координатором громадського формування з охорони громадського порядку «Самооборона Волині» переобрали Олександра Ніколайчука.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці організації у Facebook.
«А у нас добра новина. Офіційно. Переобрали координатора «Самооборони Волині». Більшість голосів членів організації отримав Олександр Ніколайчук», - йдеться у повідомленні.
«Не забувайте, наша боротьба триває! Тримаймося разом!» - заявили в «Самообороні Волині».
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці організації у Facebook.
«А у нас добра новина. Офіційно. Переобрали координатора «Самооборони Волині». Більшість голосів членів організації отримав Олександр Ніколайчук», - йдеться у повідомленні.
«Не забувайте, наша боротьба триває! Тримаймося разом!» - заявили в «Самообороні Волині».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Шо це таке??
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