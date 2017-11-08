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Обрали керівника «Самооборони Волині»

Обрали керівника «Самооборони Волині»
Координатором громадського формування з охорони громадського порядку «Самооборона Волині» переобрали Олександра Ніколайчука.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці організації у Facebook.

«А у нас добра новина. Офіційно. Переобрали координатора «Самооборони Волині». Більшість голосів членів організації отримав Олександр Ніколайчук», - йдеться у повідомленні.

«Не забувайте, наша боротьба триває! Тримаймося разом!» - заявили в «Самообороні Волині».


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Теги: Самооборона Волині
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