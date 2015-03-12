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Через аварію на газопроводі 5 сіл і райцентр на Волині були без газу

Через аварію на газопроводі 5 сіл і райцентр на Волині були без газу
На Волині розпочали відновлення газопостачання в п’яти селах та районному центрі Іваничі.

Про це повідомила речниця ПАТ «Волиньгаз» Оксана Швець.

«В Іваничівському районі фахівці ПАТ «Волиньгаз» розпочали поступове відновлення газопостачання в п’яти селах (Старосілля, Самоволя, Павлівка, Клопочин, Старопорицьк) та селищі міського типу Іваничі», - зазначила Швець.

За її словами, у ліквідації аварії на газопроводі високого тиску задіяно майже 40 працівників газорозподільної компанії та 5 транспортних одиниць. Газовикам довелось два дні облаштовувати нову ділянку газопроводу через заболочену місцевість та під перетиномзалізничної колії, де пролягає газопровід.

Причина аварії - корозія металу газопроводу високого тиску.»


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Теги: газ, аварія
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