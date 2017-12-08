У Луцьку затримали «напивленого» водія. ФОТО
Сьогодні, 13:11
П’янючого водія, який запевняв, що пив тільки пиво, затримали в Луцьку.
Затримали порушника близько опівночі 16 лютого на вулиці Потебні, – пише Волинь24.
Патрульні поліцейські зупинили автомобіль Opel Astra, в якого не працювала підсвітка заднього номерного знаку. Коли ж вони почали розмовляти з водієм, виявилось, що той нетверезий.
Чоловік не заперечував, що випив пива. У крові водія виявилось 1,8 проміле алкоголю (при нормі 0,2 проміле).
На порушника склали протокол за керування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння.
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Затримали порушника близько опівночі 16 лютого на вулиці Потебні, – пише Волинь24.
Патрульні поліцейські зупинили автомобіль Opel Astra, в якого не працювала підсвітка заднього номерного знаку. Коли ж вони почали розмовляти з водієм, виявилось, що той нетверезий.
Чоловік не заперечував, що випив пива. У крові водія виявилось 1,8 проміле алкоголю (при нормі 0,2 проміле).
На порушника склали протокол за керування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння.
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