У місті на Волині «потрусили» злодійські «хати»
Сьогодні, 12:38
11 обшуків у помешканнях, де злодії могли переховувати крадене, обшукали в Нововолинську.
Операція тривала вчора, 15 лютого, – пише Радар.
До відпрацювання долучили спецпризначенців та спецавтомобілі
«Учора в нашому місті з 8:00 до 16:00 тривало відпрацювання злодійських «хат». Задіяли сімох працівникі КОРДу з Луцька і особовий склад міського відділку», – розповів в.о.начальника Нововолинського відділення поліції Віктор Пикалюк.
За його словами, обшукали 11 помешкань, виявили чимало крадених речей. Зокрема 3 телевізори, планшет, ноутбук, годинник. Це все поцуплено у громадян нещодавно, заяви від потерпілих надійшли.
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Операція тривала вчора, 15 лютого, – пише Радар.
До відпрацювання долучили спецпризначенців та спецавтомобілі
«Учора в нашому місті з 8:00 до 16:00 тривало відпрацювання злодійських «хат». Задіяли сімох працівникі КОРДу з Луцька і особовий склад міського відділку», – розповів в.о.начальника Нововолинського відділення поліції Віктор Пикалюк.
За його словами, обшукали 11 помешкань, виявили чимало крадених речей. Зокрема 3 телевізори, планшет, ноутбук, годинник. Це все поцуплено у громадян нещодавно, заяви від потерпілих надійшли.
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