У місті на Волині «потрусили» злодійські «хати»





Операція тривала вчора, 15 лютого, – пише



До відпрацювання долучили спецпризначенців та спецавтомобілі



«Учора в нашому місті з 8:00 до 16:00 тривало відпрацювання злодійських «хат». Задіяли сімох працівникі КОРДу з Луцька і особовий склад міського відділку», – розповів в.о.начальника Нововолинського відділення поліції Віктор Пикалюк.



За його словами, обшукали 11 помешкань, виявили чимало крадених речей. Зокрема 3 телевізори, планшет, ноутбук, годинник. Це все поцуплено у громадян нещодавно, заяви від потерпілих надійшли.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11 обшуків у помешканнях, де злодії могли переховувати крадене, обшукали в Нововолинську.Операція тривала вчора, 15 лютого, – пише Радар До відпрацювання долучили спецпризначенців та спецавтомобілі«Учора в нашому місті з 8:00 до 16:00 тривало відпрацювання злодійських «хат». Задіяли сімох працівникі КОРДу з Луцька і особовий склад міського відділку», – розповів в.о.начальника Нововолинського відділення поліціїЗа його словами, обшукали 11 помешкань, виявили чимало крадених речей. Зокрема 3 телевізори, планшет, ноутбук, годинник. Це все поцуплено у громадян нещодавно, заяви від потерпілих надійшли.

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