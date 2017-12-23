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У місті на Волині «потрусили» злодійські «хати»

У місті на Волині «потрусили» злодійські «хати»
11 обшуків у помешканнях, де злодії могли переховувати крадене, обшукали в Нововолинську.

Операція тривала вчора, 15 лютого, – пише Радар.

До відпрацювання долучили спецпризначенців та спецавтомобілі

«Учора в нашому місті з 8:00 до 16:00 тривало відпрацювання злодійських «хат». Задіяли сімох працівникі КОРДу з Луцька і особовий склад міського відділку», – розповів в.о.начальника Нововолинського відділення поліції Віктор Пикалюк.

За його словами, обшукали 11 помешкань, виявили чимало крадених речей. Зокрема 3 телевізори, планшет, ноутбук, годинник. Це все поцуплено у громадян нещодавно, заяви від потерпілих надійшли.

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Теги: крадіжка, поліція, обшук
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