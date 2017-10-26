Луцьким студентам розповіли про наслідки абортів

Волонтери Громадської організації «Life центр» при підтримці Благодійного фонду «Переображення» провели профілактичний захід проти абортів.Захід відбувся у четвер, 15 лютого, - повідомляє прес-служба руху R500.Сьогодні Україна займає перше місце серед країн Європи з кількості проведених абортів. На законодавчому рівні в нашій країні дозволено переривати вагітність терміном до 12 тижнів.Слухачами лекції стали студенти двох груп Луцького ВПУ. Вони дізналися що таке утримання, контрацепція та аборт. Студенти не лише почули детальну розповідь і побачили відео про внутрішньоутробний розвиток дитини, а й змогли потримати в руках макети плоду на кожному етапі розвитку.Лекторнаголосила: « Зародження життя – це не просто злиття двох клітин. Є Той, Хто дає життя. У книзі Псалмів, ще коли ніхто не знав про УЗД, автор написав такі слова: «Бо Ти вчинив нирки мої, Ти виткав мене в утробі матері моєї, Прославляю Тебе, що я дивно утворений! Дивні діла Твої, і душа моя відає вельми про це! І кості мої не сховались від Тебе, бо я вчинений був в укритті, я витканий був у глибинах землі! Мого зародка бачили очі Твої, і до книги Твоєї записані всі мої члени та дні, що в них були вчинені, коли жодного з них не було…». «Навіть сильне бажання чоловіка та жінки не впливає на можливість мати дитину», – зауважила лектор.Також студентам розповіли про методи абортарії та про наслідки після абортів. У будь-якому випадку ця процедура небезпечна для жінки як у фізичному, так і в емоційному плані і однозначно аборт – це вбивство живої людини, адже життя починається в момент зачаття.Тема важлива та актуальна, зауважують викладачі, адже серед дівчат-підлітків показники захворюваності та смертності, які зумовлені ранніми вагітностями, пологами та абортами за останні роки значно зросли.На сам кінець лектор підсумувала: « Математика сексу – 1+1=3! Якщо ви ще не готові мати дітей, то краще утриматися від статевих стосунків. Певні дослідження доводять, що серед дівчат, віком 14-18 років, які живуть статевим життям, 30,8% були вагітними. У 53,6% вагітність скінчилась медичним абортом, лише у 25% - пологами, а у 21,4% - мимовільним викиднем. Від абортів більше страждають молодші дівчата, а загальний відсоток підліткових абортів є переважним (90,9%) у віці 15-18 років і складає понад дві третини (68,5%) у віці 19-20 років.Якщо контрацептиви такі надійні, як їх рекламують, то чому стільки абортів? Подумайте про це…Не завдавайте ран один одному».Віталіна Головата також проінформувала, що ГО «Life центр» надає підтримку при незапланованій вагітності, проводить психологічну реабілітацію після аборту, а також надає інші потрібні консультації.