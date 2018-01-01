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У січні волиняни понад 6 тисяч разів подорожували з ПриватБанком*

У січні волиняни понад 6 тисяч разів подорожували з ПриватБанком*
У ПриватБанку можна придбати залізничні квитки у будь-який куточок України. У січні жителі Волинської області понад шість тисяч разів скористалися цією можливістю.

Січень - місяць свят, відпочинку та поїздок до родичів та друзів. Чи не найпопулярніший транспорт серед українців - залізниця. Завдяки ПриватБанку, аби придбати квитки на потяг, не потрібно йти в касу вокзалу. Достатньо завітати до найближчого відділення фінансової установи чи скористатися Інтернет-банком Приват24.

Цією можливістю активно користуються жителі Волинської області. Так, упродовж січня волиняни придбали 6234 залізничних квитка. Із них 1707 - самостійно, через Приват24.

“Ці цифри свідчать про те, що люди зрозуміли: подорожувати з ПриватБанком швидше і зручніше. Квиток на потяг у будь-яке місто України можна придбати просто у відділенні банку, в терміналі самообслуговування або ж взагалі не виходячи з дому”, - зазначив керівник бізнесу Платежів і переказів Північно-Західного регіонального управління ПриватБанку Олександр Нерук.

Нагадаємо, що протягом минулого року волиняни придбали у ПриватБанку більш ніж 75 тисяч залізничних квитків, третину з яких вони купили у Приват24.

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Теги: ПриватБанк, залізничні квитки
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