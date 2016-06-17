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За розбійний напад двом лучанам «світить» до 10 років тюрми

За розбійний напад двом лучанам «світить» до 10 років тюрми
Поліція затримала двох лучан, які скоїли розбійний напад.

Інцидент трапився 14 лютого по обіді. Зловмисники вчинили розбійний напад із застосуванням ножа на 39-річного жителя Луцького району, - інформує ГУНП у Волинськії області.

Двоє чоловіків з якими потерпілий познайомився на автостанції в Луцьку, в одному із під’їздів будинку, погрожуючи ножем заволоділи грошима, документами та мобільним телефоном потерпілого. Сума збитків становить понад 3 тисячі гривень.

«Поліцейські оперативно встановили особи зловмисників та затримали їх відповідно до ст. 208 КПК України. Відомо, що вказані правопорушники вже притягувалися до кримінальної відповідальності. 61-річному та 30-річному жителям Луцька слідчі оголосили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 187 Кримінального кодексу України. Йдеться про розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – розповів начальник ГУНП у Волинській області Петро Шпига.

Поліція вилучила у зловмисників викрадений ними мобільний телефон і поверне його законному власнику.

Триває досудове розслідування.




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Теги: розбій, ніж
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