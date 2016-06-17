За розбійний напад двом лучанам «світить» до 10 років тюрми
Сьогодні, 13:03
Поліція затримала двох лучан, які скоїли розбійний напад.
Інцидент трапився 14 лютого по обіді. Зловмисники вчинили розбійний напад із застосуванням ножа на 39-річного жителя Луцького району, - інформує ГУНП у Волинськії області.
Двоє чоловіків з якими потерпілий познайомився на автостанції в Луцьку, в одному із під’їздів будинку, погрожуючи ножем заволоділи грошима, документами та мобільним телефоном потерпілого. Сума збитків становить понад 3 тисячі гривень.
«Поліцейські оперативно встановили особи зловмисників та затримали їх відповідно до ст. 208 КПК України. Відомо, що вказані правопорушники вже притягувалися до кримінальної відповідальності. 61-річному та 30-річному жителям Луцька слідчі оголосили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 187 Кримінального кодексу України. Йдеться про розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – розповів начальник ГУНП у Волинській області Петро Шпига.
Поліція вилучила у зловмисників викрадений ними мобільний телефон і поверне його законному власнику.
Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент трапився 14 лютого по обіді. Зловмисники вчинили розбійний напад із застосуванням ножа на 39-річного жителя Луцького району, - інформує ГУНП у Волинськії області.
Двоє чоловіків з якими потерпілий познайомився на автостанції в Луцьку, в одному із під’їздів будинку, погрожуючи ножем заволоділи грошима, документами та мобільним телефоном потерпілого. Сума збитків становить понад 3 тисячі гривень.
«Поліцейські оперативно встановили особи зловмисників та затримали їх відповідно до ст. 208 КПК України. Відомо, що вказані правопорушники вже притягувалися до кримінальної відповідальності. 61-річному та 30-річному жителям Луцька слідчі оголосили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 187 Кримінального кодексу України. Йдеться про розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – розповів начальник ГУНП у Волинській області Петро Шпига.
Поліція вилучила у зловмисників викрадений ними мобільний телефон і поверне його законному власнику.
Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянин викрав у односельчанина ноутбук
Сьогодні, 13:32
У Луцьку затримали «напивленого» водія. ФОТО
Сьогодні, 13:11
За розбійний напад двом лучанам «світить» до 10 років тюрми
Сьогодні, 13:03
Луцьким студентам розповіли про наслідки абортів
Сьогодні, 12:46