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Google змінює систему пошуку зображень

Google змінює систему пошуку зображень
Раніше Google критикували за те, що користувачі можуть легко красти захищені авторським правом фотографії через пошук за картинками.

Компанія Google прибрала кнопку View image ("Відкрити в повному розмірі") з результатів пошуку картинок, щоб їх було складніше вкрасти, - інформує Корреспондент.

Як пише The Verge, тепер користувачеві потрібно перейти на сторінку сайту із зображенням, щоб знайти його там самостійно.

Як зазначає видання, таке рішення стало балансом між задоволенням потреб користувачів і видавців, серед яких фотобанк Getty Images.

До цього Google критикували за те, що користувачі можуть легко красти захищені авторським правом фотографії через пошук за картинками.

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Теги: Google, картинка, пошук
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