Волинянин викрав у односельчанина ноутбук

У селищі Люблинець Ковельського району зловмисник викрав у чоловіка ноутбук.Згодом поліцейські встановили, що до крадіжки причетний односелець потерпілого, - інформує ГУНП у Волинській області.Із заявою про крадіжку до поліцейських звернувся 36-річний житель селища Люблинець. Він повідомив, що невідома йому особа викрала з його помешкання ноутбук із зарядним пристроєм. Сума завданого збитку становить 6 тисяч гривень.Поліція встановила особу крадія. Ним виявився 30-річний односелець заявника.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті окрім штрафів передбачає, зокрема, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.