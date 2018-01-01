Волинянин викрав у односельчанина ноутбук
Сьогодні, 13:32
У селищі Люблинець Ковельського району зловмисник викрав у чоловіка ноутбук.
Згодом поліцейські встановили, що до крадіжки причетний односелець потерпілого, - інформує ГУНП у Волинській області.
Із заявою про крадіжку до поліцейських звернувся 36-річний житель селища Люблинець. Він повідомив, що невідома йому особа викрала з його помешкання ноутбук із зарядним пристроєм. Сума завданого збитку становить 6 тисяч гривень.
Поліція встановила особу крадія. Ним виявився 30-річний односелець заявника.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті окрім штрафів передбачає, зокрема, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.
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Згодом поліцейські встановили, що до крадіжки причетний односелець потерпілого, - інформує ГУНП у Волинській області.
Із заявою про крадіжку до поліцейських звернувся 36-річний житель селища Люблинець. Він повідомив, що невідома йому особа викрала з його помешкання ноутбук із зарядним пристроєм. Сума завданого збитку становить 6 тисяч гривень.
Поліція встановила особу крадія. Ним виявився 30-річний односелець заявника.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті окрім штрафів передбачає, зокрема, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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