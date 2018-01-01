Відновили теплопостачання у 4-ох багатоповерхівках та школі Луцька





Про це повідомляють у прес-службі ДКП «Луцьктепло».



«Закінчені роботи по усуненню поривів тепломережі на ІІ тепловому районі. Відновлено теплопостачання по пр. Відродження, буд. 9, 11, вул. Захарова, буд. 12,14 та школи № 23. Приносимо вибачення за тимчасові незручності», – йдеться в тексті.



Нагадаємо, у Луцьку 16 лютого внаслідок аварійної ситуації перекрили http://www.volynpost.com/news/107239-u-lucku-cherez-remont-bez-tepla-zalyshylys-dekilka-vulyc теплопостачання на проспекті Відродження, 9,11, вулиці Захарова, 2, 14, та школі № 23.



«В даний момент ДКП «Луцьктепло» проводить ліквідацію пориву в даних районах», – йшлося у повідомлені.

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