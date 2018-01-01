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На Волині селам, які сиділи без тепла через аварію, повернули газ

На Волині селам, які сиділи без тепла через аварію, повернули газ
На Волині відновили газопостачання в усіх населених пунктах Іваничівського району.

Про це повідомляє прес-служба ПАТ «Волиньгаз».

"Повідомляємо, що в усіх населених пунктах Іваничівського району станом на 12:00 годину 16 лютого фахівці ПАТ «Волиньгаз» відновили газопостачання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок аварії на газопроводі без газу залишилось п’ять сіл (Старосілля, Самоволя, Павлівка, Клопочин, Старопорицьк) та селище міського типу Іваничі.

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Теги: газ, Іваничі
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