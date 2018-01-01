На Волині селам, які сиділи без тепла через аварію, повернули газ
Сьогодні, 14:07
На Волині відновили газопостачання в усіх населених пунктах Іваничівського району.
Про це повідомляє прес-служба ПАТ «Волиньгаз».
"Повідомляємо, що в усіх населених пунктах Іваничівського району станом на 12:00 годину 16 лютого фахівці ПАТ «Волиньгаз» відновили газопостачання", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, внаслідок аварії на газопроводі без газу залишилось п’ять сіл (Старосілля, Самоволя, Павлівка, Клопочин, Старопорицьк) та селище міського типу Іваничі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє прес-служба ПАТ «Волиньгаз».
"Повідомляємо, що в усіх населених пунктах Іваничівського району станом на 12:00 годину 16 лютого фахівці ПАТ «Волиньгаз» відновили газопостачання", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, внаслідок аварії на газопроводі без газу залишилось п’ять сіл (Старосілля, Самоволя, Павлівка, Клопочин, Старопорицьк) та селище міського типу Іваничі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У луцькому зоопарку оселиться карпатська рись
Сьогодні, 14:14
Поліція перевірить оголошення про продаж наркотиків у Луцьку
Сьогодні, 14:07
На Волині селам, які сиділи без тепла через аварію, повернули газ
Сьогодні, 14:07
Внаслідок сутичок між поліцією та протестувальниками відкрили три кримінальні провадження
Сьогодні, 13:52