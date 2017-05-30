У луцькому зоопарку оселиться карпатська рись





Як повідомила директорка зоопарку Людмила Денисенко, тваринку мають привезти із звіринцю в Черкасах орієнтовно наприкінці травня, – пишуть



До того часу на території луцького зоопарку мають облаштувати для рисі вольєр. Так, звіринець уже підписав договір про початок робіт, вартість яких оцінили в 313,182 тисячі гривень.



«Ми не можемо зразу взяти тварину. Спочатку створюються відповідні умови, забезпечується належне місце на території зоопарку, а потім привозиться тваринка», – акцентувала Людмила Денисенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На утримання до луцького зоопарку невдовзі переведуть карпатську рись.Як повідомила директорка зоопарку, тваринку мають привезти із звіринцю в Черкасах орієнтовно наприкінці травня, – пишуть Волинські новини До того часу на території луцького зоопарку мають облаштувати для рисі вольєр. Так, звіринець уже підписав договір про початок робіт, вартість яких оцінили в 313,182 тисячі гривень.«Ми не можемо зразу взяти тварину. Спочатку створюються відповідні умови, забезпечується належне місце на території зоопарку, а потім привозиться тваринка», – акцентувала Людмила Денисенко.

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