У луцькому зоопарку оселиться карпатська рись
Сьогодні, 14:14
На утримання до луцького зоопарку невдовзі переведуть карпатську рись.
Як повідомила директорка зоопарку Людмила Денисенко, тваринку мають привезти із звіринцю в Черкасах орієнтовно наприкінці травня, – пишуть Волинські новини.
До того часу на території луцького зоопарку мають облаштувати для рисі вольєр. Так, звіринець уже підписав договір про початок робіт, вартість яких оцінили в 313,182 тисячі гривень.
«Ми не можемо зразу взяти тварину. Спочатку створюються відповідні умови, забезпечується належне місце на території зоопарку, а потім привозиться тваринка», – акцентувала Людмила Денисенко.
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Як повідомила директорка зоопарку Людмила Денисенко, тваринку мають привезти із звіринцю в Черкасах орієнтовно наприкінці травня, – пишуть Волинські новини.
До того часу на території луцького зоопарку мають облаштувати для рисі вольєр. Так, звіринець уже підписав договір про початок робіт, вартість яких оцінили в 313,182 тисячі гривень.
«Ми не можемо зразу взяти тварину. Спочатку створюються відповідні умови, забезпечується належне місце на території зоопарку, а потім привозиться тваринка», – акцентувала Людмила Денисенко.
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