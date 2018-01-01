На Волині роми пограбували пенсіонера, коли «купляли» у нього будинок





До поліції 15-го лютого близько 18:20 звернувся чоловік, який і повідомив про крадіжку, - пише



Пенсіонер розповів, що 10-го лютого цього року, близько 15 години, до нього прийшли три циганки. Вони хотіли подивитися будинок, який продає чоловік. Під час огляду будинку, як припускає заявник, зникли його кошти. Пенсіонер вважає, що заощадження в сумі 14 тисяч гривень були викрадені циганами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському 80-річного пенсіонера пограбували особи ромської національності.До поліції 15-го лютого близько 18:20 звернувся чоловік, який і повідомив про крадіжку, - пише Буг Пенсіонер розповів, що 10-го лютого цього року, близько 15 години, до нього прийшли три циганки. Вони хотіли подивитися будинок, який продає чоловік. Під час огляду будинку, як припускає заявник, зникли його кошти. Пенсіонер вважає, що заощадження в сумі 14 тисяч гривень були викрадені циганами.

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