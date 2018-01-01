Вбивство морпіхів на Донбасі: відомі імена загиблих
Сьогодні, 14:48
ЗМІ з'ясували імена всіх чотирьох бійців 36-ї бригади морської піхоти МС ВС України, яких розстріляли товариші по службі 14 лютого.
Також видання InfoResist знайшло фото трьох із них, - пише Обозреватель.
Так, загиблими виявилися:
20-річний старший матрос Артем Жовтобрюх із села Криві Коліна Черкаської області.
30-річний Валерій Литвиненко, старший матрос із села Вирішальне Лохвицького району Полтавської області. Валерій не одружений, є дві сестри. Був водієм.
39-річний молодший лейтенант Олександр Бурданов із Запоріжжя. У нього залишилися мати і батько. Олександр обіймав посаду командира десантно-штурмового взводу, десантно-штурмової роти.
Андрій Новицький, 23 роки, матрос з Бахмуту Донецької області.
Андрій служив навідником десантно-штурмової роти. Його фото знайти не вдалося.
Нагадаємо, що у зоні проведення АТО трагічно загинули військовослужбовці окремої 36-ї бригади морської піхоти МС ВС України. Товариші по службі намагалися приховати злочин і підірвати тіла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Також видання InfoResist знайшло фото трьох із них, - пише Обозреватель.
Так, загиблими виявилися:
20-річний старший матрос Артем Жовтобрюх із села Криві Коліна Черкаської області.
30-річний Валерій Литвиненко, старший матрос із села Вирішальне Лохвицького району Полтавської області. Валерій не одружений, є дві сестри. Був водієм.
39-річний молодший лейтенант Олександр Бурданов із Запоріжжя. У нього залишилися мати і батько. Олександр обіймав посаду командира десантно-штурмового взводу, десантно-штурмової роти.
Андрій Новицький, 23 роки, матрос з Бахмуту Донецької області.
Андрій служив навідником десантно-штурмової роти. Його фото знайти не вдалося.
Нагадаємо, що у зоні проведення АТО трагічно загинули військовослужбовці окремої 36-ї бригади морської піхоти МС ВС України. Товариші по службі намагалися приховати злочин і підірвати тіла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
горілочку можна бухати дома! Не обовязково в лісополосі донеччини...Чи там смачніше?
Останні новини
Повідомили, коли у школах Ковеля відновлять навчання
Сьогодні, 15:15
На Волині стало менше корів. ВІДЕО
Сьогодні, 15:14
Вбивство морпіхів на Донбасі: відомі імена загиблих
Сьогодні, 14:48
У луцькому зоопарку оселиться карпатська рись
Сьогодні, 14:14