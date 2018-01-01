Вбивство морпіхів на Донбасі: відомі імена загиблих





Також видання InfoResist знайшло фото трьох із них, - пише



Так, загиблими виявилися:



20-річний старший матрос Артем Жовтобрюх із села Криві Коліна Черкаської області.





30-річний Валерій Литвиненко, старший матрос із села Вирішальне Лохвицького району Полтавської області. Валерій не одружений, є дві сестри. Був водієм.





39-річний молодший лейтенант Олександр Бурданов із Запоріжжя. У нього залишилися мати і батько. Олександр обіймав посаду командира десантно-штурмового взводу, десантно-штурмової роти.





Андрій Новицький, 23 роки, матрос з Бахмуту Донецької області.



Андрій служив навідником десантно-штурмової роти. Його фото знайти не вдалося.



Нагадаємо, що у зоні проведення АТО трагічно загинули військовослужбовці окремої 36-ї бригади морської піхоти МС ВС України. Товариші по службі намагалися приховати злочин і підірвати тіла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ЗМІ з'ясували імена всіх чотирьох бійців 36-ї бригади морської піхоти МС ВС України, яких розстріляли товариші по службі 14 лютого.Також видання InfoResist знайшло фото трьох із них, - пише Обозреватель Так, загиблими виявилися:20-річний старший матросіз села Криві Коліна Черкаської області.30-річний В, старший матрос із села Вирішальне Лохвицького району Полтавської області. Валерій не одружений, є дві сестри. Був водієм.39-річний молодший лейтенантіз Запоріжжя. У нього залишилися мати і батько. Олександр обіймав посаду командира десантно-штурмового взводу, десантно-штурмової роти., 23 роки, матрос з Бахмуту Донецької області.Андрій служив навідником десантно-штурмової роти. Його фото знайти не вдалося.Нагадаємо, що у зоні проведення АТО трагічно загинули військовослужбовці окремої 36-ї бригади морської піхоти МС ВС України. Товариші по службі намагалися приховати злочин і підірвати тіла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію