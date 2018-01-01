вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вбивство морпіхів на Донбасі: відомі імена загиблих

Вбивство морпіхів на Донбасі: відомі імена загиблих
ЗМІ з'ясували імена всіх чотирьох бійців 36-ї бригади морської піхоти МС ВС України, яких розстріляли товариші по службі 14 лютого.

Також видання InfoResist знайшло фото трьох із них, - пише Обозреватель.

Так, загиблими виявилися:

20-річний старший матрос Артем Жовтобрюх із села Криві Коліна Черкаської області.
Вбивство морпіхів на Донбасі: відомі імена загиблих


30-річний Валерій Литвиненко, старший матрос із села Вирішальне Лохвицького району Полтавської області. Валерій не одружений, є дві сестри. Був водієм.

Вбивство морпіхів на Донбасі: відомі імена загиблих

39-річний молодший лейтенант Олександр Бурданов із Запоріжжя. У нього залишилися мати і батько. Олександр обіймав посаду командира десантно-штурмового взводу, десантно-штурмової роти.
Вбивство морпіхів на Донбасі: відомі імена загиблих


Андрій Новицький, 23 роки, матрос з Бахмуту Донецької області.

Андрій служив навідником десантно-штурмової роти. Його фото знайти не вдалося.

Нагадаємо, що у зоні проведення АТО трагічно загинули військовослужбовці окремої 36-ї бригади морської піхоти МС ВС України. Товариші по службі намагалися приховати злочин і підірвати тіла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вбивство, морпіхи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
горілочку можна бухати дома! Не обовязково в лісополосі донеччини...Чи там смачніше?
Відповісти
Вибір редактора
НАБУ зобов'язали перевірити, як Палиця ходив на роботу. УХВАЛА СУДУ
Експерт: Підвищення проїзду в Луцьку роблять «таємно»
Експерт розповів, чого може боятися Ігор Палиця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили, коли у школах Ковеля відновлять навчання
Сьогодні, 15:15
На Волині стало менше корів. ВІДЕО
Сьогодні, 15:14
Вбивство морпіхів на Донбасі: відомі імена загиблих
Сьогодні, 14:48
На Волині роми пограбували пенсіонера, коли «купляли» у нього будинок
Сьогодні, 14:22
У луцькому зоопарку оселиться карпатська рись
Сьогодні, 14:14
Схожі новини
Дружина вбила чоловіка і зімітувала самогубство Дружина вбила чоловіка і зімітувала самогубство
13 лютий, 15:43
Вбивство шеф-кухаря у Києві: з'явились подробиці Вбивство шеф-кухаря у Києві: з'явились подробиці
13 лютий, 10:19
«Через постійні образи»: дружина з компанією забила до смерті чоловіка. ФОТО «Через постійні образи»: дружина з компанією забила до смерті чоловіка. ФОТО
12 лютий, 21:09
Жінка жорстоко вбила дитину й намагалась накласти на себе руки Жінка жорстоко вбила дитину й намагалась накласти на себе руки
11 лютий, 13:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Мистецтво на службі держави чи зброя в руках ворога?
15 лютий, 21:00
 1
Віталій Бровін розповів, що буде на місці «Карамелі». ОНОВЛЕНО
15 лютий, 17:55
 1
Прапори і червоні гвоздики: у Луцьку вшанували воїнів-афганців. ФОТО
15 лютий, 16:27
 1
«Волиньобленерго» назвало список найбільших боржників та погрожує відключенням
15 лютий, 14:41
 1
Як у «ПортCity» закоханих одружували за 5 хвилин. ФОТО
15 лютий, 08:55
 1
Медіа
відео
1/8