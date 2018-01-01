На Волині відбувся дитячий фестиваль «Веселі старти». ФОТО

У загальноосвітній школі села Підцир’я Камінь-Каширського району відбувся фестиваль «Веселі старти» серед школярів 3-4 класів під гаслом «Здорові діти – здорова нація».Змагання стартували у четвер, 15 лютого, - повідомляє прес-служба КЗ «Спорт для всіх»За першість змагалися 2 команди. Такі змагання проводилися вперше і для більшості дітей це – перші змагання. Дітки змагалися в п’яти естафетах це - «Садіння картоплі», «Стрибунці», «Флорбол», «Фітбол» та «Фрізбі».Головна мета змагань - залучення дітей до систематичних занять фізичною культурою та спортом, популяризації здорового способу життя, формування патріотичних почуттів покоління, що підростає, які засновані на почутті відповідальності та гідності за свою команду.Під час змагань діти показали, як уміють достойно долати труднощі, підтримувати свої команди, проявили згуртованість, організованість, самостійність, дружбу та взаємовиручку.Змагання пройшли у спортивній атмосфері, юні спортсмени завзято боролися за перемогу у кожній естафеті, продемонструвавши спортивну майстерність та справжню волю до перемоги.За результатами змагань призові місця посіли:І місце – команда ЗОШ І-ІІІ ст. села Підцир’я ;ІІ місце – команда НВК № 1 міста Каменя-Каширського.Переможці фестивалю були нагороджені командними кубками та грамотами, а учасники команди-переможця отримали індивідуальні дипломи від Камінь-Каширського міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» (директор).У Другому етапі фестивалю будуть приймати участь команди-переможці першого етапу, а саме з ЗОШ І-ІІІ ст. сіл: Сошично, Підцир’я, Раків-Ліс, Воєгоща та відповідно НВК № 1 та НВК № 2 міста Каменя-Каширського.Змагання другого етапу відбудуться 19 лютого 2018 року на базі НВК № 2 міста Каменя-Каширського о 12.00 год., на яких відповідно шість команд будуть виборювати дві командні-путівки для участі в фіналі обласного фестивалю «Веселі старти» серед школярів 3-4 класів під гаслом «Здорові діти – здорова нація», що відбудеться 24 лютого 2018 року в місті Володимир-Волинську.