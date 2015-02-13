Повідомили, коли у школах Ковеля відновлять навчання
Сьогодні, 15:15
У всіх школах Ковеля через зростання захворюваності на ГРВІ та грип з 13 по 16 лютого було призупинено навчання.
Про це інформує прес-служба Ковельської міської ради.
Зазначається, що з 19 лютого навчання у закладах загальної середньої освіти міста буде відновлено.
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Про це інформує прес-служба Ковельської міської ради.
Зазначається, що з 19 лютого навчання у закладах загальної середньої освіти міста буде відновлено.
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