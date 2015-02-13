вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повідомили, коли у школах Ковеля відновлять навчання

Повідомили, коли у школах Ковеля відновлять навчання
У всіх школах Ковеля через зростання захворюваності на ГРВІ та грип з 13 по 16 лютого було призупинено навчання.

Про це інформує прес-служба Ковельської міської ради.

Зазначається, що з 19 лютого навчання у закладах загальної середньої освіти міста буде відновлено.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, карантин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
НАБУ зобов'язали перевірити, як Палиця ходив на роботу. УХВАЛА СУДУ
Експерт: Підвищення проїзду в Луцьку роблять «таємно»
Експерт розповів, чого може боятися Ігор Палиця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Невідомий з сокирою потрощив 10 автівок у дворі Солом'янського суду
Сьогодні, 15:30
Судять волинянина, який вирощував канабіс у вазонах
Сьогодні, 15:18
Повідомили, коли у школах Ковеля відновлять навчання
Сьогодні, 15:15
На Волині стало менше корів. ВІДЕО
Сьогодні, 15:14
Вбивство морпіхів на Донбасі: відомі імена загиблих
Сьогодні, 14:48
Схожі новини
У школах Ковеля - карантин У школах Ковеля - карантин
12 лютий, 10:47
У місті на Волині встановили «частковий» карантин У місті на Волині встановили «частковий» карантин
08 лютий, 16:43
У Ковелі школярів відправляють на карантин У Ковелі школярів відправляють на карантин
13 лютий, 2015, 13:02
Ще одну гімназію через грип закрили на карантин Ще одну гімназію через грип закрили на карантин
Сьогодні, 05:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Мистецтво на службі держави чи зброя в руках ворога?
15 лютий, 21:00
 1
Віталій Бровін розповів, що буде на місці «Карамелі». ОНОВЛЕНО
15 лютий, 17:55
 1
Прапори і червоні гвоздики: у Луцьку вшанували воїнів-афганців. ФОТО
15 лютий, 16:27
 1
«Волиньобленерго» назвало список найбільших боржників та погрожує відключенням
15 лютий, 14:41
 1
Як у «ПортCity» закоханих одружували за 5 хвилин. ФОТО
15 лютий, 08:55
 1
Медіа
відео
1/8