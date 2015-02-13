Повідомили, коли у школах Ковеля відновлять навчання





Про це інформує



Зазначається, що з 19 лютого навчання у закладах загальної середньої освіти міста буде відновлено.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У всіх школах Ковеля через зростання захворюваності на ГРВІ та грип з 13 по 16 лютого було призупинено навчання Про це інформує прес-служба Ковельської міської ради.Зазначається, що з 19 лютого навчання у закладах загальної середньої освіти міста буде відновлено.

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